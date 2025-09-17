Brûleurs de Loups, les secrets d’une billetterie qui cartonne

Par

Ayant enregistré un taux de remplissage record lors du dernier exercice écoulé, les Brûleurs de Loups de Grenoble aspirent pourtant à faire encore mieux en cette saison 2025-26 de Ligue Magnus. Les champions de France nourrissent de nouveaux projets ambitieux pour continuer à développer leurs activités B2C en jour de match. Décryptage.

« On veut faire aussi bien voire encore mieux que l’an dernier en matière de taux de remplissage. » Le ton est immédiatement donné par Alexandre Duyck, Directeur Général des Brûleurs de Loups de Grenoble, lors de l’évocation des objectifs de remplissage de Polesud pour cette nouvelle saison de Ligue Magnus.

Le club grenoblois a pourtant affiché l’an dernier le plus haut taux de remplissage de la compétition, de l’ordre de 98,4%, en jouant toutes ses dernières rencontres à guichets fermés. Le pic a notamment été atteint lors de l’ouverture de la billetterie du match 5 de la finale de Ligue Magnus : les Brûleurs de Loups ont alors enregistré plus de 600 000 connexions lors de la première heure de commercialisation des places ! « On aurait pu remplir deux fois le Stade des Alpes sans problème » plaisante Alexandre Duyck.

Toutefois, le Directeur Général des champions de France entrevoit des axes d’amélioration pour encore accroître les affluences à Polesud, patinoire dotée de 4 200 places. « On peut faire encore mieux lors des matchs du début de saison. Notre marge de progression est là » nous indique Alexandre Duyck.

Montée en puissance IT et initiatives réussies

Les affluences en nette hausse enregistrées par les Brûleurs de Loups au cours des dernières saisons ne sont pas uniquement dues aux bonnes performances sportives. Le club a su développer une véritable expérience autour de ses rencontres en attirant bien au-delà des seuls fans de hockey. Le club a notamment pris pour habitude de désormais thématiser chacune de ses 22 rencontres régulières de championnat. Des thèmes qui sont définis en fonction de la saison (match de Noël), des cibles / partenariats (match des pompiers) ou encore de causes défendues (environnement).

« Il y a une logique de remplissage mais aussi de fan expérience globale derrière les différents thèmes retenus. Cela évite de tomber dans la routine et cela nous permet d’aller chercher une cible différente à chaque match. On adapte toutes les animations et on y inclut même une dimension caritative via les opérations menées par notre fonds de dotation pour des associations en lien avec le thème du match » décrit Alexandre Duyck. D’autant que le club parvient régulièrement à faire évoluer ses équipements à Polesud pour enrichir l’expérience spectateur. Dernière nouveauté en date en cette saison 2025-26 : l’installation d’un nouveau bandeau LED à 360° permettant de rendre encore plus immersives certaines animations.

Les Brûleurs de Loups ont également su adapter leur organisation aux transformations des activités de billetterie grand public. Le club ne dispose plus d’un pôle dédié à cette source de revenus.

Brûleurs de Loups, les secrets d’une billetterie qui cartonne