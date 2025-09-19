USL Dunkerque, une stratégie billetterie au service du public et de la croissance

Par

Ces derniers mois, l’USL Dunkerque a connu une forte hausse de ses affluences à Marcel-Tribut. Une tendance qui n’est pas uniquement liée aux bonnes performances sportives du club nordiste mais aussi aux améliorations apportées à l’expérience spectateur en jour de match. Eclairage.

Les habitués des travées de Marcel-Tribut ont pu constater une nette amélioration de l’expérience spectateur en jour de match ces derniers mois. Outre la qualité des matchs délivrés par l’USLD sur le terrain, le club est fortement monté en puissance sur tous les items de la fan expérience pour fidéliser ses spectateurs tout en attirant de nouveaux publics.

La pierre angulaire de cette stratégie est la mise en place depuis la saison dernière d’une véritable fan zone, ouvrant ses portes dès deux heures avant le coup d’envoi. Au sein de cet espace, les fans de l’USLD peuvent profiter de différentes animations, ont accès à des food trucks et à des espaces restauration dans une ambiance musicale grâce à la présence d’un DJ sur le parvis.

Le club a également mis l’accent sur la qualité d’accueil à l’intérieur du stade en rehaussant ses prestations à travers notamment une diversification de l’offre Food & Beverage via une externalisation de l’activité pour mieux prendre en compte les attentes de ses spectateurs.

Enfin, un hymne, La Cantate à Jean-Bart, retentit désormais à Marcel-Tribut avant chaque rencontre de l’USLD. Fruit d’un travail collaboratif avec les ultras, ce dernier est désormais repris par tout le stade. « Cet hymne permet de renforcer le sentiment d’identification au club et de fidéliser nos supporters » nous précise Selçuk Demir, Président Exécutif de l’USL Dunkerque.

Une organisation bien en place pour développer les activités de billetterie grand public

Les importantes améliorations apportées à la fan expérience portent leurs fruits. Outre l’augmentation du taux de remplissage recensée l’an dernier – pour la première fois l’USL Dunkerque a franchi la barre des 4 000 spectateurs de moyenne à l’issue de la saison 2024-25 de Ligue 2 BKT – le club enregistre une forte hausse de ses activités de billetterie B2C en ce début d’exercice 2025-26. Sur les trois premiers matchs du mois d’août, le CA billetterie grand public moyen par rencontre est 70% plus important que celui engrangé sur la même période l’an dernier.

USL Dunkerque, une stratégie billetterie au service du public et de la croissance