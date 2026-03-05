Remparts de Tours : structurer les activités B2B pour performer durablement

Par

Victime de son succès, le club des Remparts de Tours est contraint de réfléchir à des relais de croissance innovants pour entretenir le développement de ses activités B2B. Mais il ne manque pas d’idées pour solidifier son modèle afin de lui permettre de viser plus haut sportivement dans un futur proche. Décryptage.

« Nous proposons aux partenaires bien plus qu’une visibilité : un accès privilégié à un réseau d’entreprises locales et des expériences sur-mesure pour développer leurs activités. »

Voilà comment Christopher Godinho, Responsable des Partenariats des Remparts de Tours, nous résume les arguments exposés aux entreprises pour les convaincre de rejoindre le club évoluant actuellement en D1 de hockey sur glace.

« Rejoindre le club, c’est intégrer un écosystème économique actif et bénéficier d’expériences uniques qui permettent de créer des liens solides avec d’autres acteurs du territoire. » Un argumentaire qui porte ses fruits : le club réunit désormais plus de 150 entreprises dans son réseau de partenaires.

« Au niveau local, on bénéficie d’une visibilité très importante. Tours est un club historique du hockey français. Et on peut désormais s’appuyer sur la force de ce réseau très actif pour attirer de nouveaux partenaires » poursuit Christopher Godinho.

Alors qu’historiquement, les acteurs du BTP étaient fortement représentés au sein du réseau des Remparts, le club a réussi ces dernières années à diversifier considérablement son portefeuille de partenaires en intégrant de nombreux acteurs provenant d’autres industries. « C’est une de nos grandes richesses » précise Christopher Godinho. Bien que la plupart des entreprises du réseau proviennent du tissu économique tourangeau, le club travaille activement à attirer de nouvelles PME, tant régionales que nationales.

Au niveau des offres proposées, les Remparts cherchent avant tout à satisfaire les besoins de leurs partenaires plutôt que de vendre des formules préétablies. « Nous développons des offres sur-mesure afin que chaque partenaire trouve une vraie valeur à son investissement », explique Christopher Godinho.

Une patinoire qui fait le plein

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Remparts de Tours : structurer les activités B2B pour performer durablement