Ligue 1 : les valorisations passées au crible

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La conjoncture économique, liée notamment à la crise des droits TV, fragilise fortement le modèle économique des clubs professionnels français. Ces derniers subissent-ils pour autant une chute de leur valorisation ? Eléments de réponse.

Le timing n’est pas forcément opportun pour les propriétaires souhaitant vendre leur club de Ligue 1. La sévère crise des droits TV traversée par le football professionnel a semblé réduire l’appétit des investisseurs pour les clubs hexagonaux. « Certains clubs de Ligue 1 sont en vente depuis plusieurs mois. Et malgré des mandats confiés à des banques de renom et quelques marques d’intérêt, les dossiers tardent à être finalisés » nous confirme un expert habitué aux dossiers de rachat dans le football professionnel français.

Dans ce contexte atone voire morose, certains chiffres de valorisation ayant dernièrement fuité dans la presse paraissent alors déconnectés de la réalité du moment. Ainsi, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, a dernièrement laissé ouvert la porte à l’entrée d’un éventuel partenaire pour venir l’épauler dans le développement du club. Mais le montant évoqué concernant la valorisation potentielle de l’OM – une somme de l’ordre de 1,2 Md€ – a de quoi refroidir les ardeurs de bon nombre de candidats intéressés par le dossier marseillais.

« Quand ils évaluent leur club, les propriétaires ont tendance à effectuer une première estimation en additionnant tous les investissements réalisés depuis leur arrivée. Ils cherchent alors à minima à récupérer leur mise » nous précise notre habitué des transactions dans le sport professionnel. D’où des montants exigés qui sont en décorrélation avec les performances financières affichées par leur entité. « Le montant des parts sociales n’est pas la priorité. On recherche surtout un investisseur en capacité d’assurer la suite pour le club » nuance néanmoins un propriétaire de Ligue 1 préférant aussi garder l’anonymat et mettant en avant les pertes chroniques à combler saison après saison.

Une 1e estimation intéressante via la méthode Markham ?