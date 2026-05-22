TOP 14 : qui domine le championnat des revenus B2B ?

Photo Icon Sport

Les activités issues des partenariats représentent le principal pilier du modèle économique de la plupart des clubs de TOP 14. Les différentes formations de l’élite du rugby français ne relâchent pas leurs efforts pour continuer à développer cette activité en concrétisant des projets parfois d’ampleur. Eclairage.

« Au Stade Toulousain, on crée notre propre économie, ce qui n’est pas forcément classique au sein du sport professionnel français. Notre budget, c’est du chiffre d’affaires. On évolue dans l’économie réelle. Quand on combine le sponsoring et les hospitalités, le B2B représente désormais un tiers de notre budget. C’est un pan fondamental de notre modèle économique. »

Voilà comment Vincent Bonnet, Directeur Marketing et Communication du Stade Toulousain, nous décrivait il y a quelques mois le modèle économique adopté par le club de la Ville Rose. Les champions de France en titre figurent ainsi parmi les clubs de l’élite du rugby professionnel français à engranger les plus importants revenus issus des partenariats. Ces derniers se sont élevés à 20,662 m€ lors de la saison 2024-25 d’après le dernier rapport CCCP, représentant alors très exactement un tiers des produits d’exploitation du club.

« La stratégie de maque du Stade Toulousain impose le respect. C’est un club qui fait des choses simples, réfléchies et efficaces. Leur contenu est de qualité et engageant, notamment grâce à des joueurs attachants et représentant les valeurs du rugby » analysait il y a quelques mois dans nos colonnes Antoine Duval, Fondateur du cabinet de conseil en stratégie Six Sports Management.

« La stratégie de marque du Stade Toulousain est un tout. Sa charte graphique est propre. Son sponsoring est de qualité avec des acteurs élitistes de même niveau que le club tels qu’Airbus, Peugeot ou encore Nike. Le club a bien conscience des enjeux du rugby de demain notamment via sa présence digitale » poursuit notre expert. Une image qui ne semble pas avoir été écornée par les dernières révélations et autres débats autour du salary cap.

TOP 14, une forte dépendance globale aux revenus issus des partenariats