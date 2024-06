Par

Ecofoot.fr publie aujourd’hui la 2e édition de son baromètre LinkedIn des clubs professionnels français. Une nouvelle fois, le monde de l’ovalie est très bien représenté en dominant le classement des plus fortes progressions au cours du dernier mois écoulé. Décryptage.

Plus de 5 millions. C’est le nombre d’abonnés réunis par L’Oréal sur LinkedIn. L’entreprise française de cosmétiques a identifié depuis longtemps les facteurs clés de succès permettant de développer ses communautés sur cette plateforme sociale. Insights partagés sur son industrie, témoignages d’employés et de clients, articles sur les dernières innovations, mise en avant de ses engagements en matière de diversité et d’inclusion… L’Oréal réunit tous les ingrédients pour susciter un haut niveau d’engagement sur ce canal.

Un tel succès a de quoi faire pâlir tous les acteurs du sport hexagonal. Dans le sport professionnel français, le Paris Saint-Germain occupe le leadership en comptabilisant un peu moins de… 200 000 abonnés. Alors que les organisations sportives ont généralement tendance à réunir les plus importantes communautés de la planète sur les différentes plateformes sociales, LinkedIn fait clairement exception à cette règle. Non considéré comme une plateforme mass market, ce canal a longtemps été relégué au deuxième – voire au troisième rang – dans les stratégies Social Media déployées par les clubs.

Faut-il construire sa ligne éditoriale autour de l’actualité sportive sur LinkedIn ?

Pourtant, les clubs ayant compris les subtilités de LinkedIn obtiennent aujourd’hui de probants résultats sur cette plateforme.

Quels sont les clubs professionnels français les plus performants sur LinkedIn ? #2