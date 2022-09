CM Football : la chaîne Youtube qui ne cesse de grandir !

Par

Lancée en novembre 2020, la chaîne CM Football a enregistré une très forte croissance de ses activités ces derniers mois. Un succès que le média doit au dynamisme de son fondateur, Christophe Maussin, mais aussi à sa capacité à bien maîtriser les codes de la plateforme Youtube. Et l’aventure ne fait que démarrer…

« Dimanche dernier, j’étais très chaud ! Je rentrais tout juste de vacances, je suis arrivé chez moi à midi, à temps pour regarder OGC Nice – Olympique de Marseille. Dans ma tête, je me suis dit : si l’OM remporte le match, je tourne un débrief pour ma chaîne Youtube. Comme il y avait déjà 3-0 à la mi-temps, j’ai commencé à faire chauffer la caméra au bout de 45 minutes… » C’est ainsi que Christophe Maussin, fondateur de CM Football, a lancé fin août, dès le coup de sifflet final du derby de la Méditerranée, la 3e saison de sa chaîne. Une vidéo enjouée, dont il a le secret, qui a enregistré plus de 23 000 vues en quelques heures. De quoi bien démarrer ce nouvel exercice.

Parler de football avec passion et plaisir est le crédo adopté par ce trentenaire, fan inconditionnel de l’Olympique de Marseille, depuis le lancement de sa chaîne en novembre 2020. « Quand j’ai démarré l’aventure CM Football, j’avais beaucoup de temps libre car nous étions en plein deuxième confinement. Mes activités professionnelles, dans le secteur du tourisme, étaient au ralenti. J’ai voulu alors me lancer un défi. J’avais la volonté de structurer une prise de parole autour de ma passion pour le ballon rond sans manifester aucune ambition particulière si ce n’est de prendre du plaisir » nous raconte Christophe Maussin.

Ses principales sources d’inspiration sont alors Wiloo et Mickaël de Talk My Football, deux personnalités ayant émergé sur la plateforme grâce à leurs analyses fines du football. « Wiloo est aujourd’hui identifié comme la science du football. Il est très réfléchi dans ses analyses et il aborde les sujets en profondeur » analyse Christophe Maussin. Il n’est néanmoins pas question de copier les formats développés par les deux stars de la plateforme. « J’essaie de piocher des bonnes pratiques pour les adapter à mes propres formats. Mais, au fur et à mesure, on trouve sa voie et on développe son propre positionnement. Aujourd’hui, à travers CM Football, je cherche à apporter de l’enthousiasme, du sourire et du dynamisme. Des émotions qui sont bien perçues par les spectateurs de la chaîne qui regardent régulièrement les vidéos » explique ainsi le fondateur de CM Football.

Si l’Olympique de Marseille occupe une place particulière dans la ligne éditoriale de la chaîne ; Christophe Maussin ne souhaite pas exclusivement développer des contenus autour de l’actualité du club phocéen. Un parti pris qui a été adopté dès le lancement des activités. « Ce n’était pas une évidence pour moi de parler de l’OM au lancement de la chaîne même si je suis un grand fan du club. C’est déjà un exercice difficile de se mettre en avant dans une vidéo. On a toujours un peu peur des premiers retours quand on se lance dans une telle aventure. Evoquer sa passion pour un club, c’est un sujet clivant qui peut susciter des commentaires négatifs » précise ainsi Christophe Maussin.

Alors que l’actualité aiguille les sujets analysés – une vidéo sur le recrutement d’Antony pour 100 m€ par Manchester United a notamment été postée fin août – les spectateurs de CM Football peuvent également retrouver sur la chaîne des sujets de fond parfois couverts sous forme de série. « C’est important de temps en temps de s’émanciper de l’actualité chaude pour développer l’ADN de sa chaîne. Par exemple, je travaille actuellement sur une série de vidéos visant à présenter les 32 sélections en vue de la Coupe du Monde 2022 » nous indique ainsi Christophe Maussin. Le premier épisode, consacré à la présentation de la sélection du Qatar, a été mis en ligne il y a un peu moins d’un mois.