Digital Manager Agency, l’allié indispensable pour une communication impactante

Agence de communication spécialisée dans le sport, Digital Manager Agency a développé une solution d’assistant graphique permettant aux organisations sportives de lever toutes les contraintes liées à la conception de visuels. Un outil qui s’impose progressivement comme un must-have pour renforcer sa stratégie de marque. Décryptage.

« Avant d’entamer cette saison 2023-24, nous manifestions la volonté de faire évoluer notre communication en rehaussant la qualité graphique de nos publications sur les réseaux sociaux et supports digitaux. Le Responsable Communication du Paris Volley nous a alors recommandé l’agence DM Agency. Et nous avons été immédiatement séduits par leur proposition. »

C’est en ces termes que Keylla Fabrino, Head of Marketing des Béziers Angels, évoque la genèse de la collaboration entre le club de Ligue AF et l’agence Digital Manager Agency. Ayant développé une précieuse solution d’assistant graphique, l’agence basée à Aix-en-Provence permet à ses clients de générer en quelques clics des visuels de qualité, personnalisés selon leur image et à destination des différentes plateformes numériques.

« Nous avons développé cet outil pour supprimer toutes les contraintes liées à la création au sein des organisations sportives. Cela peut vite devenir fastidieux de refaire tous les trois jours les visuels d’annonce des matchs, de composition des équipes, de retour sur les statistiques… Notre premier enjeu est de bien comprendre les besoins récurrents de nos clients pour définir les différents templates que nous allons créer pour eux » nous indique Lucas Guichard, Co-Fondateur de DM Agency.

Ces templates sont co-construits avec les clubs au démarrage de la collaboration avec pour objectif d’appuyer leur identité de marque. « Pour chaque besoin, nous créons un visuel adapté respectant l’identité visuelle et donc l’ADN de chaque club », précise Lucas Guichard. De quoi donner une réelle unité graphique aux publications postées sur les réseaux sociaux. « Par le passé, plusieurs collaborateurs intervenaient dans la création de visuels. À mon arrivée, j’ai souhaité mettre en place une cohérence graphique dans la production de nos contenus sur les différents supports numériques. DM Agency propose l’outil parfait pour répondre à cet objectif. Cela nous permet de resserrer la production autour d’un seul et même outil tout en obtenant des visuels de grande qualité » avance Cédric Colbaut, Directeur de Cholet Basket. Le club de Betclic Elite en est à sa deuxième saison d’utilisation de la solution développée par DM Agency.

Gain de temps et forte hausse du taux d’engagement

En adoptant la solution développée par DM Agency, les clubs vont ainsi pouvoir orchestrer une communication plus impactante, notamment à travers les réseaux sociaux, et ainsi nourrir leur stratégie de marque. « Notre volonté, c’est de rendre les clubs inoubliables. Pour ce faire, on les aide à renforcer leur ADN et surtout à l’incarner en permanence dans leur communication » détaille Lucas Guichard.

Une promesse qui est tenue à en croire les utilisateurs de la solution. « Nous avons reçu de nombreux retours positifs ces derniers mois. La Ligue Nationale de Volley nous a notamment félicités pour le pas en avant réalisé dans notre stratégie de communication mise en place sur les supports digitaux » souligne Keylla Fabrino.

L’utilisation de la solution d’assistant graphique de DM Agency permet en moyenne à un club de connaître une hausse de son niveau d’engagement sur les différentes plateformes sociales de l’ordre de 10%. « Mais il faut être humble à ce sujet. DM Agency n’est pas le seul responsable de la hausse du niveau d’activité des clubs utilisant notre solution. D’autres facteurs entrent en ligne de compte » précise Lucas Guichard. « Nous avons recruté au club une Community Manager au moment de l’adoption de l’outil développé par DM Agency. La combinaison des deux facteurs a permis de développer significativement nos communautés et activités sur les réseaux sociaux. On obtient désormais des résultats au-dessus de nos attentes » corrobore Cédric Colbaut.

La prise en main de la solution développée sur mesure pour chaque club est extrêmement simple. Et elle permet de gagner un temps précieux dans l’exécution de la stratégie de contenus. « Tout est automatisé en amont. En un seul clic, l’utilisateur va générer sa panoplie de visuels aux formats dont il a besoin. En moyenne, l’utilisation de notre outil permet à un Community Manager de gagner 5 heures de travail par semaine » avance Lucas Guichard. « Si on devait de notre côté produire à chaque fois des visuels d’une telle qualité, cela prendrait beaucoup plus de temps. L’adoption de l’assistant graphique a permis de libérer beaucoup de temps à notre Community Manager. Il peut désormais se concentrer sur d’autres missions et accorder plus de temps aux wordings ou au lancement de nouveaux formats par exemple » confirme Keylla Fabrino.

La solution développée par DM Agency s’adresse à tous les acteurs du sport, d’autant que sa tarification est abordable. En se dotant de l’assistant graphique, les organisations sportives lèvent la majorité des contraintes liées à la création tout en bénéficiant d’une expertise pointue grâce à l’accompagnement fourni par DM Agency.

Des collaborations étendues à d’autres domaines

Etant donné le haut niveau de satisfaction affiché sur la solution d’assistant graphique, les organisations sportives engagées avec Digital Manager Agency n’hésitent pas à étendre leur collaboration à d’autres sujets en lien avec la communication ou le marketing. « 100% de nos collaborations ont débouché sur d’autres prestations de création. Nous avons par exemple designé des maillots, conçu des PLV pour habiller des espaces VIP ou encore organisé des média day de début de saison » précise Lucas Guichard.

Du côté de Cholet Basket, on n’hésite pas à faire appel à Digital Manager Agency pour nourrir les réflexions concernant les activations des accords de sponsoring. « Nous proposons des modèles de partenariat qui sortent de l’ordinaire et qui vont au-delà de la visibilité et des relations publiques. C’est de cette manière que nous parvenons à convaincre des acteurs comme La Nouvelle Agriculture®. On veut proposer des opérations qui permettent de faire ressortir nos valeurs communes. DM Agency nous alimente en idées pour atteindre cet objectif » nous indique Cédric Colbaut.

De nouveaux projets qui touchent également à l’événementiel ou encore à l’habillage des infrastructures sportives. « DM Agency nous a dernièrement accompagnés dans la conception de l’univers marketing d’une fan-zone. Peu à peu, nous avons mis en place une collaboration transversale sur bon nombre de sujets liés au marketing et au développement de notre marque », souligne le dirigeant de Cholet Basket.

« Nous avons dernièrement déménagé de salle et nous évoluons aujourd’hui dans une enceinte dotée d’une capacité bien plus importante. On travaille actuellement sur des projets visant à renforcer l’identité du club au sein de cette nouvelle salle en y intégrant notre charte graphique à l’habillage. Nous avons fait venir les équipes de DM Agency sur place et plusieurs idées intéressantes ont émergé de nos discussions », avance pour sa part Keylla Fabrino.

Etant donné le travail de qualité fourni par l’agence et la hausse des enjeux de marque dans le sport professionnel, les activités de Digital Manager Agency devraient fortement s’intensifier au cours des mois à venir…

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d’Ecofoot en collaboration avec DM Agency