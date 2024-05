Paris Basketball, une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux

Par

Alors que la Betclic Elite rendra son verdict à la mi-juin, cette saison 2023-24 est déjà une grande réussite pour le Paris Basketball avec les deux premiers titres glanés de son histoire. Au-delà des résultats sportifs, le club parisien a su progressivement se structurer en coulisses pour répondre à ses ambitieux objectifs marketing et business. Le fort développement de ses communautés sur les réseaux sociaux observé ces derniers mois en constitue une belle illustration. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Julien Jalouzet, dernièrement nommé Chief Marketing Officer du Paris Basketball, revient sur les ingrédients mis en place par le club pour initier et maintenir une croissance soutenue de ses audiences sur les plateformes sociales tout en évoquant les futurs projets de développement.

Le Paris Basketball enregistre actuellement une croissance très soutenue de ses communautés sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou encore TikTok. Quelles sont les raisons de cette belle dynamique ?

Premièrement, nous sommes clairement portés par les résultats sportifs avec notre deuxième place à l’issue de la saison régulière de Betclic Elite mais aussi nos titres en Leaders Cup et en EuroCup. Il s’agit d’ores et déjà – alors qu’elle n’est pas encore terminée – de la plus belle saison dans la jeune histoire du Paris Basketball.

Nous avons aussi inauguré en cours de saison l’adidas arena permettant au club d’entrer dans un cercle vertueux. Cela a accompagné notre réussite sportive tout en faisant basculer le Paris Basketball dans une autre dimension. Et cela se répercute aussi dans nos activités sur les réseaux sociaux.

Enfin, nous avons initié un partenariat avec Mister V et sa marque de pizzas Delamama. Ce partenariat a eu un impact direct sur notre taux d’engagement et notre recrutement d’abonnés. Cette opération tactique a très bien marché et contribué à accroître nos audiences sur les plateformes sociales.

Quelle place occupent aujourd’hui les réseaux sociaux dans la politique de développement du club ? Priorisez-vous certaines plateformes sociales dans votre stratégie ?

Les réseaux sociaux occupent une place très importante au Paris Basketball. Nous nous adressons principalement à une audience jeune qui est très présente sur les canaux digitaux et notamment les plateformes sociales. Ces canaux nous aident à satisfaire des enjeux cruciaux d’image – en expliquant notre projet tout en affirmant notre positionnement – mais aussi business en matière de billetterie, de merchandising ou encore de sponsoring.

« On privilégie Instagram et TikTok dans notre stratégie »

Professionnellement, je proviens du milieu du football au sein duquel les retransmissions TV occupent une place prépondérante dans la visibilité des différents clubs. C’est un peu moins vrai dans le basket. Les audiences TV y sont moins importantes. Du coup, proportionnellement, les réseaux sociaux jouent un rôle plus important dans la stratégie de communication et marketing des clubs.

Parmi les canaux, on privilégie Instagram et TikTok dans notre stratégie. Mais on essaie aussi d’asseoir notre positionnement sur X via des tweets bien sentis surfant sur l’actualité. Enfin, nous sommes aussi présents sur Facebook sans oublier Youtube, un canal qu’on ne néglige pas dans notre stratégie. Cette plateforme peut permettre de compenser une exposition TV moindre tout en y développant nos propres formats.

Comment êtes-vous organisé en interne pour animer les différentes plateformes sociales ? Faîtes-vous appel à des agences / prestataires pour certaines tâches ou tester de nouveaux formats ?

Paris Basketball, une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux