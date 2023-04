Par

Grâce à un projet construit pas à pas et profondément ancré sur son territoire, le Draguignan Var Handball aspire à gravir progressivement les échelons du handball français. L’évolution de ses infrastructures à court terme devrait l’aider dans la consolidation de son développement sportif et économique. Portrait.

« Au fil des saisons, le club s’est structuré pour être prêt pour une possible montée. Et il y a clairement quelque chose à jouer en cette fin de saison. Il ne reste plus que 3 matches mais ce seront les plus importants. Quand on voit les affiches de la dernière journée, on se dit qu’on n’ira pas à Bourgoin pour rien. »

La montée en Nationale 1 Elite n’est clairement plus un sujet tabou du côté du Draguignan Var Handball à en croire sa Responsable Communication et Partenariats, Marilyne Pedemarie. Après avoir connu une saison 2021-22 relativement difficile sur le plan sportif, le club varois a retrouvé des couleurs en cet exercice 2022-23 de N1M, se bagarrant en haut de tableau pour une promotion en N1 Elite.

« En cette saison 2022-23, tous les voyants, qu’ils soient sportifs, économiques ou structurels, sont au vert. Mais il faut rester très mesuré et raisonné dans notre approche. Un projet dans le handball de haut niveau, ça se construit sur plusieurs années. Culturellement et historiquement, Draguignan n’est pas habitué à avoir un club de handball de haut niveau sur son territoire. Il faut ancrer voire institutionnaliser cette présence. Mais on travaille durement au club pour atteindre à terme la N1 Elite » tempère Marilyne Pedemarie.

Projet de vie et culture de la formation

Doté d’un budget annuel de fonctionnement de 600 000 €, le DVHB ne dispose pas des mêmes arguments financiers que certains de ses concurrents pour construire son effectif. Mais le club a d’autres atouts dans sa manche pour convaincre les talents.

De belles perspectives de développement pour le Draguignan Var Handball ?