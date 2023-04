Par

Considéré comme un très bon élève de Ligue 1 sur Instagram, l’Olympique de Marseille a su petit à petit embrasser tous les codes de la plateformes pour y réunir une communauté importante et très engagée. Une stratégie de contenus à laquelle le club phocéen parvient à associer ses principaux partenaires. Décryptage.

Avec plus de 25 millions d’utilisateurs actifs en France, Instagram est devenue une plateforme incontournable dans les stratégies SMO des organisations sportives. En Ligue 1, l’Olympique de Marseille se fait particulièrement remarquer en y enregistrant une forte croissance de ses communautés. Le club phocéen est solidement installé à la deuxième place de L1 en totalisant près de 3 millions d’abonnés sur la plateforme. « Nous avons doublé notre communauté depuis juillet 2020. Instagram occupe aujourd’hui une place prépondérante dans notre stratégie Social Media » nous fait ainsi remarquer le service média de l’Olympique de Marseille.

Dès l’entrée sur le compte officiel de l’Olympique de Marseille, l’importance accordée à l’esthétisme et au graphisme des publications saute aux yeux. L’utilisateur a immédiatement l’impression de pénétrer dans l’univers du club avec la teinte « bleu ciel », symbole fort de l’identité du club, qui prédomine. « Nous accordons une importance capitale à la qualité du graphisme sur cette plateforme. Les affiches de match et plus récemment les annonces du calendrier mensuel, lorsqu’elles sont thématisées sur une tendance, peuvent multiplier par 3 l’impact de base » nous indique-t-on du côté du club phocéen. La dernière annonce de calendrier, reprenant certains codes de l’univers de Mario – dont le personnage Toad – a suscité plus de 100 000 interactions sur le compte du club.

Comment l’Olympique de Marseille développe sa visibilité sur Instagram ?