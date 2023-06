Peur sur les droits TV du football européen ?

Par

Au mois de septembre prochain, la Ligue de Football Professionnel va lancer son appel d’offres concernant la commercialisation des droits TV domestiques et internationaux de la Ligue 1 pour la période post-2024. Une procédure lourde d’enjeux alors que le football professionnel français s’attend à une nette hausse de ses recettes télévisuelles. Mais la Ligue 1 n’est pas le seul championnat majeur européen à jouer gros en matière de droits TV au cours des prochains mois. Décryptage.

« Pour le prochain appel d’offres, on s’en tient au plan d’affaires élaboré en compagnie de CVC avec des revenus audiovisuels globaux – domestiques et internationaux – aux alentours du milliard d’euros […] C’est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l’international. En France, c’est un peu plus compliqué, surtout quand l’acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer. Mais on travaille, on voit des gens. » C’est en ces termes que Vincent Labrune, Président de la LFP, a rappelé les objectifs financiers fixés par le football professionnel français en matière de revenus audiovisuels pour le cycle post-2024 lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

Même si la réponse du dirigeant de la Ligue de Football Professionnel ne transpire pas une sérénité absolue, ce dernier maintient les objectifs financiers discutés avec les acteurs du football professionnel au moment de la conclusion du deal avec CVC. Franchir la barre du milliard d’euros sera néanmoins un objectif difficile à atteindre selon bon nombre d’experts – le football professionnel français perçoit actuellement un peu moins de 750 m€ par saison pour ses droits TV nationaux et internationaux – compte tenu de l’état de la concurrence sur le marché français et des relations (fraiches) entretenues ces dernières années avec Canal +, acteur dominant de la TV payante en France.

« Ces dernières années, les ligues et les clubs espéraient que les GAFA allaient se comporter comme les telcos en formulant des offres incroyables. Pour le moment, il n’en a rien été […] A ce jour, le fantasme de la LFP s’appelle Amazon ou Apple. Mais Amazon acceptera-t-il d’aller au-delà des 250 m€ payés par saison sur le cycle 2024-28 ? Après avoir misé sur la MLS, Apple va-t-il se lancer dans les droits TV du football européen ? Ce n’est pas la tendance qui se dégage » nous indiquait dernièrement Pierre Maes, Consultant en droits TV, et peu optimiste quant à l’atteinte des objectifs financiers dernièrement annoncés par la direction de la LFP.