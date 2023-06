Paris 2024, une opportunité unique pour Sanofi ?

Par

Historiquement peu présent sur le terrain du sponsoring sportif, le géant pharmaceutique Sanofi a pourtant décidé de s’associer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en devenant partenaire premium de l’événement. Une opportunité saisie par l’entreprise pour fédérer autour de valeurs telles que la diversité, l’équité ou encore l’inclusion. De quoi donner envie à Sanofi de signer de nouveaux engagements dans le sport à l’avenir ? Décryptage.

Peu nombreux sont les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique à s’engager dans le sponsoring sportif. Les plus férus de sport citeront en exemple les maillots d’Ipswich Town arborant le logo de l’entreprise britannique Fisons au début des années 90 en Premier League. Le « Bayer » Leverkusen, club détenu par l’entreprise éponyme allemande, est un autre exemple. Mais la concentration du secteur – donnant naissance à des firmes multinationales – a rendu au fil des années moins indispensables des stratégies d’ancrage territorial orchestrées à travers le sponsoring.

En revanche, la donne semble être différente concernant les grands événements sportifs internationaux (GESI). Ainsi, le géant français du secteur, Sanofi, a répondu favorablement aux sollicitations du COJO présidé par Tony Estanguet en devenant partenaire premium de Paris 2024. A l’image d’autres grands acteurs de l’économie française – et mondiale – comme Carrefour, Groupe BPCE ou encore Orange, Sanofi a souhaité s’associer à l’événement alors que le groupe n’est pourtant pas un habitué du monde du sponsoring.

« Les Jeux sont l’un des évènements les plus importants au monde ! Cela faisait 100 ans que la France n’avait pas accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques, on ne vivra ça qu’une fois dans notre vie. Sanofi est une entreprise française avec plus de 20 000 collaborateurs en France et une présence dans neuf régions. Devenir partenaire était une décision naturelle pour nous même si habituellement nous ne sommes pas présents dans le partenariat sportif » nous précise Josep Catlla, Head of Corporate Affairs de Sanofi.