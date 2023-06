Comment réussir un projet OTT dans le sport ?

Par

Pour répondre à la transformation du paysage médiatique, aux changements des modes de consommation ou encore aux nouveaux enjeux liés au numérique, de nombreuses organisations sportives ont dernièrement lancé leur propre plateforme OTT. De nouveaux canaux qui connaissent des fortunes diverses en fonction du niveau de préparation des projets et des moyens qui y sont alloués. Quelques prérequis doivent être réunis pour pérenniser de telles initiatives. Décryptage.

Développer sa propre plateforme de contenus est loin d’être un jeu d’enfant. Un adage qui ne prévaut pas uniquement dans l’industrie sportive. L’échec de Salto est là pour nous le rappeler : cette plateforme de contenus en streaming, lancée en grande pompe à l’automne 2020 par TF1, M6 et France Télévisions et censée concurrencer Netflix en France, a définitivement fermé ses portes au mois de mars dernier, ne parvenant jamais à dépasser la barre des 900 000 abonnés.

Pourtant le projet réunissait quelques experts du secteur audiovisuel et des médias. Des professionnels que comptent rarement les acteurs du sport dans leur organisation. « Aujourd’hui, on observe un côté recette miracle derrière l’OTT. Tous les ayants droit veulent lancer leur plateforme. Les organisations sportives cherchent une solution pour à la fois diffuser des contenus et récupérer de la data. Du coup, elles se lancent dans un projet de plateforme OTT car cela a l’air facile à mener. Or c’est très complexe » analyse ainsi Sébastien Audoux, ancien Directeur des contenus digitaux sportifs de Canal +.

Une complexité qui ne dissuade pas les propriétés sportives d’avancer sur leur projet. La plupart des grandes institutions du sport mais aussi des clubs professionnels ou des médias spécialisés ont dernièrement lancé leur propre plateforme OTT. Preuve en est, les fournisseurs et prestataires techniques de plateformes de streaming ont connu une croissance d’activité importante ces dernières années. Initialement créée pour amplifier la diffusion des compétitions de… bandy en Suède, la société StayLive, désormais intégrée au groupe Spring Media, travaille aujourd’hui avec près d’une centaine d’organisations sportives. Elle a notamment développé la plateforme OTT de la Fédération Israélienne de Basket, de l’IndyCar ou encore du média Fanseat, diffuseur entre autres de la Ligue Magnus en France. « D’ici l’été, on devrait annoncer un nouvel accord avec un acteur important du sport hexagonal » nous dévoile d’ailleurs Frédéric Varjabedian, Account Manager chez StayLive, illustrant ainsi le dynamisme de ce marché, y compris en France.

Quels facteurs clés de succès pour réussir un projet OTT ?

Même si le sujet est relativement nouveau et mouvant, les principaux ingrédients sont connus pour mener à bien le développement d’une plateforme OTT.

