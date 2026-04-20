Comment développer les ventes de boissons en jour de match ?

La plupart des organisateurs d’événements ratent de nombreuses ventes lors des pics d’activité en raison des queues importantes qui se forment aux traditionnelles buvettes. Pour améliorer l’expérience spectateur et générer des revenus additionnels, de plus en plus d’organisations sportives installent des bars connectés en self-service au sein de leurs installations. Benjamin Roumegoux, Senior Sales Manager chez Drinkee, nous présente les avantages de telles solutions. Entretien.
A quels besoins répondent les solutions Drinkee ?
Les solutions Drinkee permettent de répondre à plusieurs problématiques :
➡️ La suppression du gaspillage au sein des bars avec un rendement de 99%
➡️ L’augmentation des ventes de boissons
➡️ La réduction des coûts de 30 à 70%
➡️ La suppression des files d’attente
➡️ L’amélioration de l’expérience fan en proposant une nouvelle attraction
Quels prérequis doit réunir l’organisateur d’événements pour installer vos machines au sein de son enceinte ?
Le déploiement de nos solutions est plutôt light et simple. Il ne faut qu’une prise mono 220 volts 16 A et une connexion internet que nous pouvons déployer nous-mêmes.
Ensuite, nous utilisons la boisson du brasseur partenaire et nous recrutons un manager qui sera chargé de l’installation, de l’astreinte technique et de la formation des opérateurs qui accueilleront le public.
L’opérateur est quant à lui en charge de l’accueil du public, de l’accompagnement, du changement des fûts et du contrôle des acheteurs pour qu’aucun mineur ne puisse acheter de bière.
L’installation des solutions Drinkee permet-elle d’augmenter les activités de F&B en jour de match des organisations sportives ? Avez-vous quelques indicateurs à nous partager ?