antoine merceur boxtobox conseil
Eco

A. Merceur (BOXtoBOX Conseil) : « Maintenir un niveau d’exigence fort sur la thématique des achats responsables »

Photo BOXtoBOX Conseil
Publie le

Devant affronter un contexte économique difficile avec des modèles chahutés en profondeur, les clubs professionnels français se doivent de mieux maitriser leurs coûts pour traverser cette période difficile. Ils peuvent notamment compter sur l’irruption de nouveaux acteurs tels que BoxtoBox Conseil pour refondre leur politique d’achats et réaliser des économies substantielles sur certaines de leurs activités tout en prenant mieux en compte les enjeux RSE. Entretien avec Antoine Merceur, Fondateur de BOXtoBOX Conseil.

A quels besoins répond spécifiquement le cabinet BoxtoBox Conseil ? Dans quels cas de figure les organisations sportives font-elles appel à vous ?

BOXtoBOX Conseil est un service achats externalisé dédié aux acteurs du sport. Cela signifie que nous adressons l’ensemble du périmètre achats à savoir :

➡️ Sourcing, veille et identification de nouveaux fournisseurs

➡️ Négociations de contrats fournisseurs

➡️ Pilotage de consultations sur tout type de famille d’achats (Sécurité, F&B, Logistique, Billetterie, Animations, Intérim, Affrêtement aérien…)

➡️ Mise en place de documents juridiques adaptés

➡️ Suivi de la bonne exécution du contrat

➡️ Mise en place de politique d’achats responsables au sein des organisations

Les organisations sportives peuvent nous solliciter à différentes étapes de leur projet. Tout d’abord, en amont pour avoir un audit et une cartographie de leurs panels fournisseurs et d’anticiper des dates de fin de contrat. Mais aussi en mission flash pour piloter une consultation spécifique. Enfin, en fil rouge, pour bénéficier d’un accompagnement BOXtoBOX Conseil à moyen terme.

Avec quels clubs / organisations sportives avez-vous déjà collaboré ? Vos clients présentent-ils des caractéristiques en commun ?

Nous avons une méthodologie qui se veut parfaitement adaptable à tout type d’acteurs. C’est pour cela que nous accompagnons par exemple des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Top 14, de Pro D2, de Pro A et Pro B. Mais nous travaillons également avec des fédérations sportives, des agences événementielles, des organisateurs d’événements sportifs, des exploitants de salle. 

Leur point commun c’est une réelle stratégie d’optimisation de leurs principaux postes de dépense et une considération certaine pour les enjeux RSE. Et surtout une volonté affirmée de se saisir des enjeux actuels.

Ressentez-vous une montée en puissance des thématiques en lien avec l’achat responsable dans le sport français ? Comment les accompagnez-vous à ce sujet ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu réservé aux abonnés

Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous.

 A. Merceur (BOXtoBOX Conseil) : « Maintenir un niveau d’exigence fort sur la thématique des achats responsables »

A lire egalement

Articles populaires

Red Star développement B2B Red Star développement B2B
522
B2B

Repenser la valeur partenariale, l’exemple réussi du Red Star FC
PSG merchandising développement PSG merchandising développement
396
Merch'

Le merchandising, accélérateur de création de valeur au Paris Saint-Germain
paris basketball rse paris basketball rse
360
Environnement / Social

Paris Basketball : au-delà des parquets, un engagement responsable
FC Bayern - modèle éco FC Bayern - modèle éco
356
Eco

FC Bayern, l’architecture du modèle économique le plus solide d’Europe
FFFA - CRM-FRM FFFA - CRM-FRM
335
Marketing

FFFA, quelle stratégie FRM-CRM pour changer d’échelle ?
dataxx sponsoring sport ia dataxx sponsoring sport ia
330
B2B

C. Authier (Dataxx) : « Nous permettons aux clubs d’accélérer leur développement commercial »
interview boost pe betremieux recrutement sport interview boost pe betremieux recrutement sport
330
Interview

PE Betremieux (BOOST) : « L’expertise métier passe avant la passion »
Ebitda - Ligue 1 - champion Ebitda - Ligue 1 - champion
305
Eco

Ligue 1 : qui est le vrai champion de l’EBITDA ?
asm clermont restauration stade asm clermont restauration stade
302
Enceintes Sportives

ASM Clermont Auvergne : le F&B au service de l’expérience spectateur
Castres Olympique merchandising Castres Olympique merchandising
299
Merch'

Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance
To Top
DM Agency 2