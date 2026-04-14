A. Merceur (BOXtoBOX Conseil) : « Maintenir un niveau d’exigence fort sur la thématique des achats responsables »

Devant affronter un contexte économique difficile avec des modèles chahutés en profondeur, les clubs professionnels français se doivent de mieux maitriser leurs coûts pour traverser cette période difficile. Ils peuvent notamment compter sur l’irruption de nouveaux acteurs tels que BoxtoBox Conseil pour refondre leur politique d’achats et réaliser des économies substantielles sur certaines de leurs activités tout en prenant mieux en compte les enjeux RSE. Entretien avec Antoine Merceur, Fondateur de BOXtoBOX Conseil.
A quels besoins répond spécifiquement le cabinet BoxtoBox Conseil ? Dans quels cas de figure les organisations sportives font-elles appel à vous ?
BOXtoBOX Conseil est un service achats externalisé dédié aux acteurs du sport. Cela signifie que nous adressons l’ensemble du périmètre achats à savoir :
➡️ Sourcing, veille et identification de nouveaux fournisseurs
➡️ Négociations de contrats fournisseurs
➡️ Pilotage de consultations sur tout type de famille d’achats (Sécurité, F&B, Logistique, Billetterie, Animations, Intérim, Affrêtement aérien…)
➡️ Mise en place de documents juridiques adaptés
➡️ Suivi de la bonne exécution du contrat
➡️ Mise en place de politique d’achats responsables au sein des organisations
Les organisations sportives peuvent nous solliciter à différentes étapes de leur projet. Tout d’abord, en amont pour avoir un audit et une cartographie de leurs panels fournisseurs et d’anticiper des dates de fin de contrat. Mais aussi en mission flash pour piloter une consultation spécifique. Enfin, en fil rouge, pour bénéficier d’un accompagnement BOXtoBOX Conseil à moyen terme.
Avec quels clubs / organisations sportives avez-vous déjà collaboré ? Vos clients présentent-ils des caractéristiques en commun ?
Nous avons une méthodologie qui se veut parfaitement adaptable à tout type d’acteurs. C’est pour cela que nous accompagnons par exemple des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Top 14, de Pro D2, de Pro A et Pro B. Mais nous travaillons également avec des fédérations sportives, des agences événementielles, des organisateurs d’événements sportifs, des exploitants de salle.
Leur point commun c’est une réelle stratégie d’optimisation de leurs principaux postes de dépense et une considération certaine pour les enjeux RSE. Et surtout une volonté affirmée de se saisir des enjeux actuels.
Ressentez-vous une montée en puissance des thématiques en lien avec l’achat responsable dans le sport français ? Comment les accompagnez-vous à ce sujet ?