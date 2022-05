Le football professionnel à l’épreuve de la théorie financière

Par

Comment détermine-t-on la valeur d’un club de football professionnel ? S’il n’existe pas de formule magique, les méthodologies couramment utilisées par les experts en finance d’entreprise permettent de donner une photographie précise de la valeur d’une organisation sportive professionnelle. A condition de procéder à quelques ajustements pour tenir compte des spécificités du secteur. Eclairage.

« Pour convaincre des investisseurs, on commence toujours par évoquer le projet du club. On cherche alors à mettre en avant des atouts que d’autres n’ont pas. Il faut vendre une dynamique et montrer qu’on parvient à franchir des étapes pas à pas. C’est très important de bien présenter son projet à de potentiels futurs actionnaires tout en cherchant à comprendre leurs motivations avant d’entrer dans les considérations financières. » C’est en ces termes que Pierre Ferracci, Président du Paris FC, a commencé son intervention lors de notre conversation sur la meilleure approche financière pour évaluer un club de football professionnel.

Le patron de l’actuel 4e de Ligue 2 sait particulièrement bien s’y prendre en matière d’opérations d’ouverture de capital. En moins de 24 mois, et dans un contexte pourtant peu favorable, Pierre Ferracci est parvenu à faire entrer trois investisseurs d’envergure dans l’actionnariat du Paris FC. Un mouvement qui a démarré avec l’acquisition en juin 2020 de 20% du capital social du club parisien par le fonds souverain du Bahreïn. Et qui s’est poursuivi avec l’entrée de BRI Sports Holding – propriété de l’homme d’affaires anglo-sri-lankais Allirajah Subaskaran – à hauteur de 10% en octobre 2021, puis celle récemment de la structure arménienne Noah Football Group au mois de février dernier, à hauteur également de 10%. Une séquence qui n’est pas encore refermée puisque le club parisien serait actuellement en discussions avancées avec un investisseur américain… Cette capacité du Paris FC à séduire les investisseurs laisse pantois bon nombre de dirigeants du football français, en quête également de repreneurs ou encore d’actionnaires minoritaires depuis plusieurs mois.

Parmi les axes forts du projet Paris FC mis en avant par Pierre Ferracci pour convaincre les investisseurs d’entrer au capital, la qualité du modèle de formation associée au potentiel du territoire francilien, la puissance de la marque « Paris » ou encore la dimension « mixité » chère au club avec une section féminine très performante font partie des arguments qui ont fait mouche. Des arguments qui sont illustrés par des réalisations et résultats concrets. Le club parisien a notamment investi plus de 9 m€ dans l’édification de son centre de formation et complexe d’entrainement à Orly. Aujourd’hui, le Paris FC est l’un des clubs professionnels les mieux représentés dans les sélections nationales de jeunes de l’Hexagone.

« La valeur d’une entreprise est toujours un croisement entre la croissance d’activité et sa rentabilité future » Pierre Ferracci – Président – Paris FC

« Nous avons réussi à crédibiliser que le Paris FC est en route pour la Ligue 1 ! Tôt ou tard, le club va évoluer dans l’élite du football professionnel. Et, quand le club évoluera en L1, tous nos points forts exposés aux investisseurs – qualité de la formation, attrait de la marque Paris… – seront bien mieux valorisés. Pourquoi ne pas devenir un jour le Torino FC voire l’Atletico de Madrid de notre capitale » s’interroge de vive voix Pierre Ferracci. Une montée en Ligue 1 aurait, à court terme, un effet positif sur la valeur des titres du Paris FC en raison de la hausse mécanique de chiffre d’affaires générée par une promotion en division supérieure. De quoi envisager une belle perspective de plus-value pour les actionnaires en place si le club venait à monter puis à pérenniser sa place dans l’élite du football professionnel français…