FC Grenoble Rugby, club précurseur sur BeReal

Toujours à l’affut des tendances émergentes sur les réseaux sociaux, le FC Grenoble Rugby a été un des premiers clubs hexagonaux à ouvrir un compte sur la plateforme BeReal. Bien lui en a pris puisque le club isérois parvient aujourd’hui à engager une importante communauté sur ce nouveau canal. Décryptage.

Dans leur quête de rajeunissement de leur fan base, les clubs peuvent-ils se passer d’une plateforme réunissant désormais plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs actifs par jour issus essentiellement de la GenZ ? Ce sont en tout cas les statistiques affichées par BeReal, réseau social fondé en 2020 en France et devenu rapidement populaire auprès des jeunes générations dans l’Hexagone mais aussi et surtout aux Etats-Unis.

Face à l’émergence de ce phénomène, plusieurs clubs professionnels hexagonaux y ont dernièrement lancé leurs activités à l’image du FC Grenoble Rugby. Habitué à repérer les tendances très en amont en matière de Social Media – le FCG a notamment été le premier club de rugby professionnel français à lancer un compte officiel sur Snapchat ou encore à utiliser Twitch – les Rouge et Bleu ont inauguré leur compte sur BeReal dès 2022 avant même le lancement des profils RealBrands dédiés spécifiquement aux entreprises et organisations. « Au club, on manifeste cette envie de conserver cet ADN de pionnier dans l’univers digital » nous explique Heloïse Pierre, Social Media Manager du FC Grenoble Rugby.

Partant initialement d’un compte classique, le FC Grenoble Rugby a été très vite victime de son succès. Alors que la limite de connexions était fixée à 500 à l’époque, le club grenoblois n’a plus pu accepter de nouveaux followers seulement quelques semaines après son inscription sur la plateforme. Lors du lancement des comptes RealBrands en février 2024, permettant entre autres de passer outre la limite des 500 followers, le FCG a immédiatement sollicité les équipes de BeReal pour accéder à une telle fonctionnalité. Opération qui a été effective en juillet 2024, le FCG devenant alors l’un des premiers clubs français à obtenir un tel compte sur BeReal.

« C’est très enthousiasmant pour un Social Media Manager de pouvoir discuter directement avec les équipes par mail tout en ayant des échéances claires quant à l’adoption des nouvelles fonctionnalités. C’est un peu plus difficile d’échanger avec des collaborateurs proches des décisions sur d’autres plateformes sociales telles qu’Instagram ou TikTok car elles sont évidemment bien plus grosses » nous partage Héloïse Pierre.

FC Grenoble Rugby : une stratégie éditoriale adaptée à BeReal

BeReal est une plateforme qui cumule les spécificités. Dont notamment le fait de ne pas pouvoir totalement contrôler l’heure de publication de ses différentes photos. Chaque utilisateur reçoit une notification aléatoire par jour et il a alors 2 minutes pour publier son cliché. Un fonctionnement qui souhaite prendre le contrepied d’Instagram en prônant la simplicité et l’authenticité.

Mais le FC Grenoble Rugby parvient-il à respecter ce fonctionnement pour animer son compte ?

