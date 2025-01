Le futur du sport professionnel passe-t-il par l’entreprise régénérative ?

Par

Afin de mieux prendre en compte les importants défis environnementaux et sociaux qui se dressent devant nous, de plus en plus d’acteurs de l’économie se tournent vers l’entreprise régénérative. Mais ce modèle est-il adapté au fonctionnement du sport professionnel ? Certains clubs hexagonaux ont-ils entamé une telle transition ? Décryptage.

Les catastrophes climatiques s’enchainent et le monde du sport, comme tous les secteurs d’activité, est impacté par une telle évolution. Les inondations dévastatrices du mois de novembre dernier à Valencia ont entrainé l’annulation de tous les événements sportifs dont l’organisation de la dernière manche du MotoGP sur le circuit Ricardo Tormo. En Californie, les incendies meurtriers à Los Angeles ont provoqué un chamboulement du calendrier de la plupart des ligues majeures américaines avec, par exemple, le report de la rencontre de NHL opposant les Los Angeles Kings aux Calgary Flames. Et ces « aménagements » de calendrier de dernière minute liés à des événements climatiques exceptionnels – qui le sont malheureusement de moins en moins – ne constituent que la face immergée de l’iceberg. La plupart des acteurs du sport professionnel sont confrontés de plus en plus régulièrement à des problématiques environnementales mais aussi sociales venant heurter de plein fouet leur fonctionnement au quotidien.

« Après plus de 100 ans de relative stabilité qui a caractérisé nos sociétés industrielles, il s’ouvre un champ d’incertitudes sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Evidemment, ces bouleversements vont frapper le secteur du sport professionnel. Ou plutôt ils le frappent déjà si on considère le fâcheux épisode de la négociation des droits TV de la LFP. Aussi mon avis est que le sport professionnel ne peut pas faire plus longtemps l’impasse d’une nécessaire introspection » analyse Antony Thiodet, Président Fondateur de l’Adéenne du Sport et organisateur le 12 février prochain d’une convention sur les nouveaux modèles d’affaires dans le sport.

Pour pouvoir mieux intégrer les défis sociaux et environnementaux à leur fonctionnement, de plus en plus d’acteurs de l’économie se tournent désormais vers le modèle de l’entreprise régénérative. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? « Une entreprise régénérative est une société qui se soucie tout autant de la santé de ses parties prenantes internes et externes que de sa propre santé. C’est une entreprise qui se pense au fond plus large qu’elle ne l’est, qui a l’audace d’envisager un impact qui dépasserait celui de la commercialisation de ses produits et/ou services. Qui, pour être plus précis, agirait en veillant à l’intégrité du vivant, humain et non humain, et soutiendrait la vitalité des écosystèmes écologiques, économiques et sociaux » explique Antony Thiodet.

En d’autres termes, le modèle régénératif va bien plus loin que l’adoption d’une démarche RSE. Il ne s’agit plus seulement de réduire ses externalités négatives mais aussi et surtout d’amplifier ses impacts positifs pour contribuer au bien de la société. « Pour nourrir une telle ambition, les organisations qui s’engageront dans la voie du régénératif devront abandonner leurs approches analytiques, changer de paires de lunettes, pour adopter des schémas de pensées complexes, systémiques, holistiques, prenant en compte les incessantes interactions et interdépendances qui prévalent entre elles et leurs environnements » corrobore Antony Thiodet. « Un acteur économique ne doit plus viser simplement l’objectif de vendre plus de produits à une meilleure marge en écrasant les coûts, dans une logique de prédation. Un acteur économique doit désormais considérer entrer dans une sincère logique de coopération avec ses tiers pour bien prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Le salut passe par là » prophétise notre expert.

Quelle transition pour les entreprises tendant vers le modèle régénératif ?

De plus en plus d’entreprises opèrent des choix radicaux, allant parfois à contre-courant de leurs intérêts économiques à court terme, pour aligner leur développement avec leurs engagements. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Le futur du sport professionnel passe-t-il par l’entreprise régénérative ?