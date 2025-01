FC Versailles, roi (soleil) du merchandising

Par

En termes d’activité de merchandising, le FC Versailles a placé la barre à un niveau très élevé en cet exercice 2024-25. Grâce à une stratégie savamment orchestrée, et indépendamment des résultats sportifs, le club devrait parvenir à atteindre ses objectifs. Eclairage.

« Généralement, le merchandising pèse entre 1 et 10% grand maximum du chiffre d’affaires mais représente 90% des difficultés quotidiennes – problèmes de sécurité à la boutique, gestion des stocks, délais de livraison et retours client… C’est une activité anxiogène. Certains clubs décident alors de la délaisser sans réfléchir à son potentiel de développement ni aux dégâts occasionnés en matière de communication et d’expérience supporter. »

C’est en ces termes qu’un éminent spécialiste du merchandising nous expliquait dernièrement pourquoi la plupart des clubs professionnels français investissaient peu dans leurs activités liées aux produits dérivés. Toutefois, quelques rares exceptions, ayant bien cerné les enjeux tant en termes d’expérience fan / spectateur que commerciaux, ont dernièrement misé sur cette business unit pour alimenter leur stratégie de croissance.

C’est clairement le cas du FC Versailles. Sous l’impulsion de ses nouveaux propriétaires, le club versaillais, évoluant actuellement en National, a lancé en cette saison 2024-25 une ambitieuse politique de merch’ tout en fixant des objectifs très élevés. Le club prévoit de clore cet exercice en ayant commercialisé environ… 17 000 maillots pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 m€. Soit un montant très élevé pour un club de National, division au sein de laquelle les revenus issus de la vente de produits dérivés n’excèdent généralement guère la barre des 100 000 € par saison. « Cette estimation est basée sur une analyse de la demande, renforcée par l’attrait pour nos maillots » nous explique Evan Crocombette, Responsable Merchandising & E-Commerce du FC Versailles.

Développement d’une vraie marque de mode

