Comment le FC Lorient revisite ses affiches de match ?

En cette saison 2023-24, le FC Lorient a décidé de confier la création de ses affiches de match à 17 artistes de son territoire. Un mode opératoire qui permet au club de créer des ponts avec de nouveaux univers tout en renforçant son ancrage territorial. Avec un certain succès commercial à la clé.

Le FC Lorient n’est jamais à court de bonnes idées pour renforcer les liens avec son territoire tout en créant des passerrelles avec d’autres univers artistiques. Après avoir conçu une musique d’entrée des joueurs en collaboration avec le compositeur morbihannais Étienne Chouzier et interprétée par le Bagad de Lann Bihoué ; le club merlu a donné vie en cette saison 2023-24 à son Projet d’Artistes Lorientais baptisé PAL et signifiant… but en breton !

A travers cette initiative, 17 artistes du territoire se verront confier tout au long de la saison la réalisation d’une affiche de match pour le compte du club. « Depuis plusieurs saisons, nous développons une communication autour de l’histoire du FC Lorient, du lien avec ses supporters et également de l’ancrage du club dans son territoire. Le projet PAL s’inscrit dans cette ligne directrice, avec la volonté de mettre en avant des artistes du territoire lorientais et de Bretagne Sud en proposant de nouvelles approches graphiques d’un match de football à Lorient » nous explique Martin Le Blévec, Responsable Communication du FC Lorient et instigateur du projet.

« Notre souhait avec ce concept, qui n’est pas nouveau puisque déjà mis en place en NBA ou par l’Olympique de Marseille, est de sortir des codes classiques du graphisme du monde du sport et de faire découvrir des styles et des univers différents. Nous travaillons déjà régulièrement avec des graphistes du territoire mais ce projet nous permet de découvrir de nouveaux visages et de s’apercevoir que le bassin lorientais et de Bretagne Sud regorge de talents » nous fait savoir Martin Le Blévec.

Comment sont créées les affiches ?

Pour concrétiser ce projet audacieux, le FC Lorient a d’abord cherché à faire connaître son initiative auprès de collectifs d’artistes de l’agglomération lorientaise.

