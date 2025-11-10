Par

Au cours des 15 dernières années, le Paris Saint-Germain a connu un fulgurante croissance de chiffre d’affaires jusqu’à se hisser parmi les leaders du sport mondial. Une évolution qui ne repose pas exclusivement sur la puissance de son actionnaire ou le recrutement de stars (planétaires) du ballon rond. Décryptage.

« Aujourd’hui, en termes de valorisation de ses espaces sur les tenues officielles, le Paris Saint-Germain se classe dans le TOP 2 du football européen. » Voilà comment un collaborateur du club parisien nous décrivait dernièrement sa fulgurante ascension en termes de recettes de sponsoring.

Une analyse qui est corroborée par les chiffres. L’an dernier, le Paris Saint-Germain a de nouveau battu son record de chiffre d’affaires avec des recettes de l’ordre de 837 m€. Pour la troisième saison consécutive, le club de la capitale a ainsi franchi le seuil symbolique des 800 m€ – restant à ce jour la seule organisation sportive hexagonale à atteindre un tel niveau d’activité.

Depuis son rachat par QSI, le Paris Saint-Germain est ainsi parvenu à multiplier par… 8 ses recettes en 15 ans. Les 837 m€ affichés l’an dernier devraient permettre au PSG de maintenir sa position sur le podium des clubs européens en matière de chiffre d’affaires.

Le développement des recettes commerciales joue un rôle prépondérant dans la stratégie d’expansion du PSG. Ces derniers ont atteint les 367 m€ à l’issue du dernier exercice. Le Paris Saint-Germain affiche plus de 30 sponsors officiels en cette saison 2025-26. Et il parvient dorénavant à attirer des marques de dimension mondiale à l’image du partenariat dernièrement conclu avec la firme chinoise Haier, leader mondial du gros électroménager.

Un modèle ERRC maîtrisé à la perfection

Le Paris Saint-Germain, un exemple de stratégie océan bleu