« Le Forum de la Billetterie 2025 : un rendez-vous stratégique pour repenser l’avenir du secteur »

Le cabinet MyOpenTickets organisera les 13 et 14 mai prochains la 3e édition du Forum de la Billetterie au Parc Floral de Paris. Plus de 3 000 professionnels issus des secteurs de la culture, du sport et des loisirs y sont attendus pour échanger sur les évolutions des activités et des métiers de la billetterie. Eddie Aubin, Fondateur du Forum de la Billetterie, nous en dit plus sur cet événement très attendu. Entretien.

Pouvez-vous nous présenter le concept du Forum de la Billetterie ? Pourquoi avez-vous décidé d’organiser un tel événement avec le salon Objectif Green ?

Le Forum de la Billetterie a vu le jour en 2018 dans la continuité des activités du cabinet MyOpenTickets, qui s’est historiquement attaché à structurer et fédérer les acteurs du marché de la billetterie depuis 11 ans. À travers un cluster, un média spécialisé, des formations en billetterie (dans des établissements comme Paris Dauphine, Burgundy School of Business, l’IRMA, le CIFAP) et des programmes intra-entreprises (auprès de Live Nation, FFA, Digitick, Carrefour Spectacles, etc.), des ouvrages professionnels, notre mission a toujours été de valoriser les expertises du secteur et de les rendre accessibles aux organisateurs d’événements et aux professionnels de la billetterie.

Le Forum est né de cette volonté de mettre en lumière un marché encore méconnu et de rassembler, durant deux jours, tous les professionnels utilisant la billetterie comme levier de vente. C’est un événement interprofessionnel, où chaque secteur peut apprendre des cas d’usage des autres afin d’améliorer ses pratiques et d’innover dans ses stratégies.

Après cinq ans d’absence en raison de la pandémie et avec le lancement de Ticketr, une nouvelle société dédiée à l’interconnexion des systèmes de billetterie, lauréate de France 2030, nous avons décidé de relancer cette initiative, nous avons pris le temps de repenser l’événement. Ma rencontre avec Pascal Maillet, Directeur de BU Sport et fondateur du salon Objectif Green chez eko Events, a permis de donner un nouvel élan au Forum, en réunissant deux salons professionnels partageant le même visitorat, pour maximiser l’impact auprès des professionnels de l’événementiel.

Une question que nous nous sommes toujours posée : pourquoi dissocier des événements professionnels qui s’inscrivent dans une même chaîne de valeur alors qu’ils pourraient être réunis au même moment et au même endroit ? C’est cette réflexion qui a conduit MyOpenTickets et eko Events à créer un espace innovant, rassemblant un public commun au sein d’un espace unique, structuré autour de plusieurs zones dédiées.

L’édition 2025 se tiendra les 13 et 14 mai au Parc Floral de Paris et offrira une expérience inédite autour de deux piliers majeurs : Le Forum de la Billetterie et Objectif Green, dédié à l’événementiel durable. Ce rapprochement offrira des contenus enrichis et favorisera des échanges transversaux, en phase avec les enjeux actuels des secteurs de l’événementiel.

Notre objectif est également de fédérer un maximum d’acteurs. En nous associant au salon Objectif Green, nous renforçons notre influence et notre impact au sein de l’écosystème, notamment auprès des institutions et organisations clés telles que LÉVÉNEMENT, Ekhoscènes, La Scène Indépendante, France Congrès et Evénements, La Clé et le Synpase, ainsi qu’auprès des délégations ministérielles du Sport, de la Culture et de la Transition écologique, qui jouent un rôle essentiel dans la structuration et la régulation du marché, ainsi que dans l’intégration des principes RSE au sein de l’événementiel.

Quels seront les principaux thèmes abordés lors de cette édition du Forum de la billetterie ? Comment ont-ils été définis ?

L’édition 2025 du Forum de la Billetterie abordera les grands enjeux stratégiques qui façonnent l’avenir de la billetterie, en réponse aux crises actuelles fragilisant l’équilibre économique notamment des secteurs culturel et sportif. Les thématiques clés ont été élaborées en concertation avec un comité consultatif de professionnels du secteur et des représentants des différentes filières.

Les principaux thèmes abordés seront :

L’exploitation des données et la connectivité entre opérateurs : Comment s’inspirer des évolutions réussies dans le secteur du transport et du voyage pour optimiser la distribution des billets et la gestion des publics ?

Le revenue management et la Business Intelligence (BI) : Quelles leçons tirer du sport et des loisirs en matière de gestion dynamique des prix et d’optimisation des revenus ?

La cybersécurité et la protection des infrastructures : Face à la montée des cyberattaques, comment sécuriser les transactions, lutter contre la fraude et les faux sites, tout en garantissant la souveraineté des données ?

Les nouvelles sources de revenus : Quels modèles économiques adopter pour développer des revenus complémentaires via les produits dérivés, les services à forte valeur ajoutée ou encore la création de lieux de vie et de rencontre ?

Les stratégies de distribution : Quels canaux de vente privilégier pour une commercialisation efficace ? Comment répondre aux défis liés aux espaces de données souveraines et à l’impact environnemental ?

L’intelligence artificielle : opportunités et risques : Comment l’IA peut-elle améliorer la productivité, faciliter l’analyse de données et optimiser l’expérience utilisateur ? Quels sont les risques liés à la dépendance aux solutions étrangères ? Faut-il s’unir ou subir ?

Quelle place occupera le sport lors de cet événement ?

Cette année, le sport occupera une place centrale, avec un grand nombre d’exposants et d’experts du secteur réunis pour partager leurs retours d’expérience et échanger sur les innovations à venir. Nous sommes ravis d’offrir à cet écosystème une visibilité renforcée aux côtés des secteurs du spectacle et des loisirs, afin de favoriser des synergies et des échanges interprofessionnels.

Concernant le salon Objectif Green, plusieurs sujets clés seront abordés, notamment un retour d’expérience RSE sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le salon traitera également de thématiques transversales telles que le réemploi, l’énergie, la mobilité douce, la restauration, la révision de la norme ISO 20121, ainsi que les achats responsables et les lieux engagés.

Combien de personnes comptez-vous recevoir lors des deux jours d’événement ? Quels sont les principaux profils des professionnels se rendant à cet événement ?

Nous attendons entre 3 000 et 4 000 visiteurs lors des deux jours du Forum de la Billetterie 2025, en association avec le salon Objectif Green. Cet événement s’adresse aux décideurs, responsables de départements, pôles commerciaux, marketing et billetterie des secteurs culturels et sportifs.

Nous réunirons ainsi un large éventail de professionnels : clubs sportifs, agences événementielles, producteurs de spectacles, tourneurs, organisateurs de festivals, salons et forums, ainsi que des décideurs du corporate. Une attention particulière sera portée cette année aux collectivités territoriales, qui jouent un rôle clé dans le développement du secteur événementiel. De leur côté, les visiteurs d’Objectif Green seront principalement issus du corporate, avec un intérêt marqué pour les lieux événementiels engagés, présents parmi les exposants.

Notre ambition est de favoriser les échanges et le partage de connaissances à travers des formats interactifs : ateliers, pitchs et tables rondes. Cette association avec le salon Objectif Green permettra également de créer des passerelles entre nos écosystèmes et d’encourager les synergies entre les acteurs du marché.

Aujourd’hui, nous avons la responsabilité de concevoir l’avenir de nos métiers et de poser les bases des futures générations de professionnels. Le Forum de la Billetterie et Objectif Green seront l’occasion d’inventer ensemble les solutions de demain.

Combien d’exposants seront présents sur place ? Quel investissement un exposant doit-il prévoir pour obtenir un stand lors de l’événement ? Quels services mettez-vous à disposition pour les aider à nouer de nouvelles relations business ?

Nous accueillerons plus de 70 exposants sur le Forum de la Billetterie, et le salon Objectif Green en réunira une centaine. Les exposants présents couvriront toutes les composantes du marché : éditeurs de billetterie, distributeurs, outils de tarification dynamique, revenue management, agences applicatives, imprimeurs, assurance ticketing, channel managers, hospitalité, CRM, solutions data, systèmes de revente officiels, ainsi qu’un village startup, notamment avec la participation de SporTech France.

Un espace juridique & comptable sera également mis à disposition, avec le cabinet Brunet Riahi Avocats, spécialisé dans les industries culturelles et créatives, ainsi que le cabinet d’expertise comptable FKO Expertise et Conseils, dédié aux acteurs de l’événementiel et du spectacle. Nous souhaitons ainsi apporter des réponses concrètes et un accompagnement expert aux professionnels du secteur.

Les tarifs des stands varient en fonction de leur superficie et des options incluses ou additionnelles. Les trois formules les plus haut de gamme permettent même aux exposants d’obtenir le statut de sponsor officiel, leur offrant une visibilité renforcée à différents endroits du Forum.

Notre objectif est d’aller au-delà d’une simple présence sur un salon en permettant aux exposants de façonner activement l’événement selon leur culture d’entreprise, tout en garantissant une expérience équilibrée pour l’ensemble des participants.

Nous leur offrons ainsi : des rendez-vous qualifiés avec les visiteurs, des espaces dédiés aux échanges et démonstrations, des interventions dans des conférences et ateliers selon les places disponibles et une nouveauté exclusive : les “Pitch Sourcing”, en partenariat avec les syndicats et fédérations partenaires du Forum.

Grâce aux Pitch Sourcing, les exposants auront l’opportunité unique de : découvrir et anticiper des appels d’offres non encore publiés, échanger directement avec les donneurs d’ordre, challenger les besoins exprimés et proposer des solutions adaptées, sourcer de nouvelles opportunités commerciales.

En réunissant toutes les expertises clés du marché, le Forum de la Billetterie 2025 s’impose comme le rendez-vous incontournable pour développer son réseau, capter de nouvelles opportunités et faire évoluer ses stratégies commerciales.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les Trophées FrenchTick que vous organisez ?

Les Trophées FrenchTick ont pour objectif de mettre en avant des prestataires souvent peu visibles. Ces trophées sont ouverts à tous les prestataires, qui peuvent concourir seuls ou en collaboration avec leurs clients. Les conditions de participation sont simples : les entreprises doivent être françaises ou disposer d’un bureau en France et présenter une nouveauté ou un service réalisé au cours des 18 derniers mois sur un territoire francophone. La participation est gratuite.

Sept trophées sont proposés : Innovation, Marketing, Relation Client, Fan Expérience, Startup de l’année, Partenariat de l’année. Cette 3ᵉ édition se tiendra en parallèle des Trophées Objectif Green, qui récompensent les acteurs de l’événementiel éco-responsable. Cette année, un tout nouveau Trophée Frenchtick “Impact” sera décerné à une entreprise de billetterie engagée dans une démarche RSE.

Les candidatures sont ouvertes et la date limite pour soumettre une candidature est le 14 avril 2025 à 18h. Le jury sera composé de Pierre-Mary Thibault (PMT Consultants), Anne-Laure Janeczek (Ministère de la Culture), Guillaume Poillerat-Garcia (Eurockéennes de Belfort), Leila Bellot (La Scène Indépendante), Olivier Spaeth (Le Café du sport business), Sophie Ferraz (Compagnie des Alpes), Georges Ottavy (Opéra de Limoges), Louise Lesté (Athlé – FFA), Johan Damous (Consultant), Nathalie D’Ambrosio (OL), Grégory Fournier (Alexis Gruss), et Pascal Gueugue (Fédération des Musiques Métalliques). Rendez-vous le 13 mai 2025 à partir de 18h00 pour découvrir les lauréats de cette édition.

Ecofoot.fr est partenaire média du salon. N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous comptez vous rendre à l’événement.

« Le Forum de la Billetterie 2025 : un rendez-vous stratégique pour repenser l’avenir du secteur »