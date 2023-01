Rugby Cœur Toulonnais : un acteur engagé au quotidien sur son territoire

Par

Au cours des dernières saisons, le Rugby Club Toulonnais est fortement monté en puissance dans la structuration et l’organisation de sa politique RSE. Cela se traduit notamment par une forte intensification des activités de son fonds de dotation, le Rugby Cœur Toulonnais. Décryptage.

Organiser un grand forum international sur la protection des mers et des océans. C’est le grand événement que prépare actuellement le Rugby Cœur Toulonnais, fonds de dotation rattaché au RCT, et qui se tiendra les 07 et 08 juin prochains au Palais des Congrès Neptune de Toulon. Un projet qui illustre à lui seul la montée en puissance – mais aussi la crédibilité acquise – du club de TOP 14 sur les sujets environnementaux.

Ce forum intitulé Neptunalia s’inscrit dans un vaste programme de préservation des mers et des océans dernièrement lancé par le club varois. Avec comme mot d’ordre le triptyque : sensibiliser-agir-fédérer. Sur le volet sensibilisation, le club a déjà donné vie à plusieurs projets d’envergure dont notamment la conception d’un maillot extérieur « vert d’eau» en cette saison 2022-23 pour faire prendre conscience des enjeux liés à la préservation des fonds marins. Et, chaque mois, le club conduit au moins une opération d’envergure telle que le nettoyage des littoraux ou encore des missions de dépollution des plages.

Pour donner plus d’ampleur à ce nouveau programme, les équipes du Rugby Cœur Toulonnais ont réuni une team d’ambassadeurs de renom composée de Malia Metella, Aymeric Luc, Christian Califano ou encore Damien Joly. Plusieurs associations actives dans la protection des mers ont également accepté de collaborer avec la fondation RCT à l’image de The SeaCleaners. « Nous avons déjà commencé à travailler avec une dizaine d’associations dans le cadre de ce nouveau programme. Et nous sommes actuellement en discussions avancées avec 5 associations supplémentaires. Ce n’est pas très compliqué de trouver un terrain d’entente de sur de tels sujets » nous précise Baptiste Lauro-Lillo, Coordinateur RSE au Rugby Club Toulonnais.