Le HAC muscle son jeu commercial

Dans la foulée de son ascension sportive, le Havre Athletic Club est fortement monté en puissance dans ses activités issues des partenariats au cours des dernières saisons. Et le club normand nourrit de nouveaux projets pour entretenir cette belle dynamique. Eclairage.

« Au-delà de parler de nos derniers résultats en Ligue 1, on met en avant le projet global du club quand on s’adresse aux entreprises, en évoquant notre travail de fond au niveau de la formation, le développement de notre équipe en Arkema Première Ligue ou encore le projet social porté par le HAC. » Le ton est immédiatement donné par Quentin Benchikh, Responsable Sponsoring & Partenariats du HAC, au moment d’évoquer les principaux arguments exposés aux entreprises pour les convaincre de s’engager auprès du club.

Toutefois, les récents résultats obtenus par les Ciel et Marine, et notamment la perspective d’évoluer une troisième saison consécutive en L1, ne sont pas des éléments totalement étrangers à la bonne dynamique commerciale affichée par le club. En évoluant dans l’élite, le HAC affiche des affluences en forte hausse au Stade Océane, dépassant désormais la barre des 20 000 spectateurs de moyenne. « Les partenaires et leurs hôtes se sentent davantage privilégiés d’être présents à nos matchs. La valeur de l’invitation s’est nettement appréciée avec la Ligue 1 » note Quentin Benchikh.

Le HAC présente d’autres atouts pour convaincre les entreprises de s’associer au club. Dont le fait d’évoluer dans un équipement moderne avec des espaces modulables. Alors que la capacité B2B du Stade Océane est de l’ordre de 1 500 places lors d’un match classique de L1, le club peut réceptionner plus de 2 000 spectateurs VIP lors des grosses affiches. « On peut proposer des offres supplémentaires en réaménageant certains espaces ou en privatisant un restaurant du club sur nos plus fortes affluences » explique Quentin Benchikh. De plus, le HAC est l’exploitant unique de l’enceinte : le club dispose alors d’une grande marge de manœuvre et peut proposer de multiples prestations – séminaires, événements corporate… – en-dehors des jours de match dans son antre. De quoi renforcer les liens avec ses partenaires.

Une organisation adaptée au développement commercial du club

