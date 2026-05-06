Politique / Droit

Une loi pour sortir le football français de la crise ?

Publie le
football français proposition loi

Photo Icon Sport

Près d’un an après son vote au Sénat, la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel arrive (enfin) à l’Assemblée nationale. Bien qu’elle ne soit pas encore votée, elle est très attendue par de nombreux acteurs du football français. Même si certains points divisent…

Enfin ! Votée le 12 juin 2025 au Sénat, la proposition de loi n°1560 a enfin été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. La discussion en séance publique démarrera le 18 mai prochain au sein de l’hémicycle.  « C’est une très bonne nouvelle pour le sport professionnel » nous indique Michel Savin, Sénateur LR de l’Isère, et rapporteur de cette proposition de loi votée par la Haute Assemblée en juin dernier.

Preuve que le calendrier s’est accéléré ces derniers jours, quatre rapporteurs parmi les députés ont été nommés fin avril : Lionel Duparay (Droite Républicaine), Véronique Riotton (Ensemble pour la République), Sophie Mette (Les Démocrates) et Belkhir Belhaddad (Socialistes et apparentés).

« Ce texte voté au Sénat en juin dernier a pour objectif de répondre à la crise structurelle du sport professionnel français et plus particulièrement du football professionnel » nous rappelle Michel Savin. « On vise principalement trois objectifs à travers cette proposition de loi : réformer la gouvernance en replaçant notamment les fédérations au cœur du système, stabiliser les modèles économiques en introduisant par exemple un mécanisme pour limiter les écarts de revenus entre les clubs, protéger les ressources du sport en luttant plus efficacement contre le piratage » complète le Sénateur de l’Isère.

Plusieurs mesures structurantes ont ainsi été glissées dans ce texte dont un contrôle renforcé des fédérations exercées sur les ligues professionnelles, un plafond de rémunération fixé aux dirigeants de fédérations et ligues, un écart maximal de 1 à 3 concernant la redistribution des droits TV parmi les clubs d’un même championnat ou encore une lutte renforcée contre le piratage avec l’introduction de nouveaux dispositifs permettant de bloquer des sites illicites en temps réel.

Vers un déséquilibre des rapports de force entre fédérations et ligues ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu réservé aux abonnés

Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous.

A lire egalement

Articles populaires

Parc des Princes PSG Parc des Princes PSG
342
Eco

Le Parc des Princes bientôt dans les mains du Paris Saint-Germain ?
DM Agency - assistant graphique DM Agency - assistant graphique
336
Numérique

Digital Manager Agency, partenaire idéal pour gagner en efficacité dans sa stratégie Social Media
AJ Auxerre réseaux sociaux AJ Auxerre réseaux sociaux
323
Numérique

AJ Auxerre, une stratégie Social Media centrée sur le lien fan
Castres Olympique merchandising Castres Olympique merchandising
314
Merch'

Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance
ffr maximisation revenus ffr maximisation revenus
298
Eco

Comment la FFR maximise son chiffre d’affaires ?
DFCO événements d'entreprise DFCO événements d'entreprise
298
B2B

DFCO, champion des événements d’entreprise
Pionniers chamonix crm Pionniers chamonix crm
227
Marketing

Pionniers de Chamonix : comment générer plus de valeur grâce au CRM
Stade Toulousain modèle économique Stade Toulousain modèle économique
215
Eco

Stade Toulousain, anatomie d’un modèle économique gagnant
FENIX Toulouse Handball B2B FENIX Toulouse Handball B2B
199
B2B

FENIX Toulouse Handball : la recette d’un modèle B2B qui séduit et fidélise
LOSC réseaux sociaux audiences LOSC réseaux sociaux audiences
188
Numérique

LOSC, des audiences qui s’envolent sur les réseaux sociaux
To Top
DMAGENCY_PopUpEntrée (1)