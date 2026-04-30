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Le Parc des Princes bientôt dans les mains du Paris Saint-Germain ?

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Parc des Princes PSG

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Dossier rouvert par le nouvel édile Emmanuel Grégoire, ce dernier se montre confiant quant à la conclusion d’un accord (rapide) avec le Paris Saint-Germain pour que ce dernier reste au Parc des Princes. Toutefois, certains sujets importants n’ont pas encore été évoqués (publiquement). Décryptage.

« Les élections municipales de 2026 seront un tournant dans le projet du PSG de rachat ou de construction de stade. » Voilà comment Jérémy Moulard, Consultant chez Matchday et expert en économie des stades, décrivait la situation du Parc des Princes dans nos colonnes en avril 2024.

Une analyse qui sonne juste aujourd’hui puisque l’équipe municipale fraichement aux commandes semble avoir placé le dossier du Parc des Princes tout en haut de ses priorités. Après avoir obtenu un mandat de la part du Conseil de Paris suite au vote du 14 avril dernier, le nouveau maire Emmanuel Grégoire n’a pas tardé à prendre contact avec la direction du Paris Saint-Germain pour rouvrir le dossier de la vente du Parc des Princes.

Et il se montre très confiant quant à l’issue de cette négociation. « Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d’image. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu’il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions […] Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela » a ainsi confié en début de semaine le nouveau maire de Paris lors d’un entretien accordé à nos confrères de RMC.

Précédemment, Emmanuel Grégoire avait affirmé vouloir régler le dossier d’ici l’automne prochain. « On a une vision partagée : on veut pouvoir offrir au PSG un écrin digne de son nouveau rang mondial en matière de football. Il y a besoin de moderniser, de renforcer la capacité […] Mais il faut aussi que ce soit un projet bénéfique sur le plan urbain. Aux abords du Parc des Princes, c’est un peu inhospitalier. On veut profiter de l’occasion pour en faire un vrai lieu de destination, de loisirs, de sports » a ainsi rappelé Emmanuel Grégoire lors de son intervention sur les ondes de RMC.

Le groupe Ecologiste et Social vigilant sur le sujet

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