Comment le HBC Nantes développe ses activités de billetterie grand public ?

Par

Au fil des saisons, la H Arena s’est imposée comme l’une des salles incontournables de la Liqui Moly Starligue grâce à la ferveur qui y règne lors des rencontres du HBC Nantes. Le club nantais y joue désormais la plupart de ses matches à guichets fermés. Mais il estime avoir encore des marges de manœuvre pour progresser au niveau de ses activités de billetterie B2C. Décryptage.

154 242. C’est le nombre de spectateurs accueillis par le HBC Nantes dans ses différentes salles lors de la saison 2022-23. Un score impressionnant qui constitue un record dans l’histoire du club. Au total, le HBC Nantes a enregistré une progression de 20% de ses affluences par rapport à l’exercice précédent.

Encore mieux : le HBC Nantes a ainsi affiché l’an dernier une affluence moyenne de 6 200 spectateurs par match alors que la capacité de sa salle, la H Arena, est de l’ordre de… 5 900 sièges ! Une prouesse rendue possible grâce à l’organisation de sa traditionnelle série de matches au mois de décembre au Neodif XXL. L’an dernier, le H y a notamment reçu le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, en accueillant à chaque fois plus de 10 000 spectateurs.

Malgré des statistiques en constante progression, les équipes du HBC Nantes pensent pouvoir encore mieux faire lors des saisons à venir. « L’an dernier, nous avons clairement rempli nos objectifs. Mais on cherche sans cesse à faire mieux. Au total, sur 25 matches disputés, on en a joué 20 à guichets fermés. A l’avenir, nous aimerions jouer tous nos matches à guichets fermés. On a encore une marge de progression » nous confie ainsi Lucien André, Responsable Billetterie au HBC Nantes.