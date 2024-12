HBC Nantes, une saga (vraiment) XXL !

Par

Remplir une enceinte de plus de 10 000 places n’est pas un objectif facile à atteindre pour un club de sport en salle. C’est pourtant le défi qu’est parvenu à relever à trois reprises le HBC Nantes en l’espace de 10 jours lors de sa saga XXL. Une réussite qui illustre l’engouement désormais suscité par le club nantais, lui permettant d’imaginer des projets encore plus ambitieux pour l’avenir. Décryptage.

31 068. C’est le nombre total de spectateurs accueillis par le HBC Nantes lors de ses matches délocalisés au Neodif XXL en ce mois de décembre. L’actuel leader de Liqui Moly Starligue est tout simplement parvenu à faire le plein lors des trois réceptions de Magdebourg en Ligue des Champions puis de Chambéry et du PSG Handball en championnat.

« C’est la troisième année qu’on organise cette saga en recevant 3 fois au Neodif XXL au mois de décembre. Et, pour la première fois, nous avons joué à guichets fermés chacun de nos trois matches. Nous sommes très contents des résultats obtenus » nous indique Guillaume Charpentier, Stadium Manager du HBC Nantes.

Même si le HBC Nantes parvient désormais à faire le plein à chacune de ses réceptions dans son antre habituel, la H Arena, dotée d’une capacité d’un peu moins de 6 000 places ; la délocalisation au Neodif XXL constitue tout de même un changement d’échelle important car cette enceinte peut accueillir jusqu’à 10 356 spectateurs.

Pour réussir cette performance, le HBC Nantes a pu compter sur sa belle dynamique sportive mais aussi sur le prestige des adversaires reçus. Le PSG fait figure d’épouvantail en Liqui Moly Starligue et Magdebourg est un poids lourd du handball européen, vainqueur notamment à 4 reprises de la C1 dans son histoire dont l’édition 2023.

« Le gros enjeu en matière de remplissage concernait la réception de Chambéry. On a mené des opérations spécifiques sur ce match pour se donner le maximum de chance de jouer à guichets fermés » nous renseigne Guillaume Charpentier. Le HBC Nantes a notamment lancé un « Challenge Club » lors de cette rencontre. Cette initiative consiste à récompenser le club de handball du territoire achetant le plus de places pour ses licenciés en lui proposant d’organiser une séance d’entrainement à la H Arena. Une initiative qui a porté ses fruits.

Une stratégie de communication à la hauteur du défi

Pour relever le challenge du remplissage du Neodif XXL, le HBC Nantes n'hésite pas à retoucher à la marge son fonctionnement pour l'occasion.

