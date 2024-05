Comment augmenter le taux de conversion de sa boutique en ligne ?

Par

Ces dernières années, l’e-commerce a pris une place prépondérante dans le développement des activités merchandising des clubs professionnels. D’où la nécessité de soigner son e-boutique afin de proposer une expérience propice à l’achat. Quel est le taux de conversion moyen d’une boutique en ligne d’une organisation sportive ? Quelles sont les actions à mettre en place pour l’augmenter ? On en discute avec Evan Crocombette, Chargé de Projet Merchandising & E-Commerce au Red Star FC et Co-Fondateur de l’agence Capsule, accompagnant les acteurs du sport à développer leurs ventes sur le web.

Quelles sont les principales actions à mettre en place pour augmenter le taux de conversion d’une boutique en ligne ? La simplification / fluidification du parcours utilisateur doit-elle constituer l’absolue priorité ?

Pour augmenter le taux de conversion d’une boutique en ligne, il est essentiel de mettre en place plusieurs actions clés. Tout d’abord, une analyse approfondie des données et un suivi des performances permettent de comprendre le comportement des utilisateurs et d’identifier les points de friction dans le parcours d’achat.

Il est ensuite crucial d’améliorer l’expérience utilisateur (UX) en optimisant la navigation pour qu’elle soit intuitive et agréable, tout en assurant un design d’interface (UI) clair et attractif, adapté à tous les types d’appareils – réflexion « Mobile First ». L’optimisation de la vitesse du site est une autre action cruciale, car des temps de chargement rapides améliorent l’expérience utilisateur et réduisent le taux de rebond.

« Les utilisateurs doivent pouvoir effectuer un achat avec un minimum de clics »

La simplification et la fluidification du parcours utilisateur doivent constituer une priorité absolue. Un parcours utilisateur sans friction réduit le taux de rebond, augmente l’engagement et facilite la conversion. Les utilisateurs doivent pouvoir naviguer et effectuer un achat avec un minimum de clics et sans confusion. Un parcours simplifié mène directement à une meilleure expérience client, essentielle pour fidéliser les clients et augmenter les conversions.

Quelles sont les principales optimisations mises en place au Red Star FC ayant permis d’augmenter le taux de conversion de la boutique en ligne ?

La refonte de la boutique en ligne du Red Star FC a été réalisée en deux phases distinctes. La première phase s’est concentrée sur la refonte technique du site, en particulier le back-office. En effet, de nombreuses modifications précédentes avaient considérablement alourdi le back-office, impactant ainsi la vitesse de chargement en front-office.

La seconde phase a été dédiée à l’optimisation de l’expérience utilisateur (UX). Nous avons retravaillé en profondeur le parcours d’achat, en redésignant l’ensemble du site mais plus particulièrement la page produit pour la rendre plus efficace et attrayante. De plus, nous avons introduit un checkout one-page, ce qui a permis d’augmenter significativement le taux de conversion en simplifiant le processus de passage au panier.

A noter que cette refonte a été menée en suivant une stratégie Mobile First. Aujourd’hui, 70 % de notre fan base commande via un appareil mobile, il était donc crucial de concevoir avant toute chose la meilleure expérience mobile possible.

En retravaillant l’expérience utilisateur (UX) et l’interface utilisateur (UI) tout en intégrant des réflexions avancées en matière de CRO (ndlr : Conversion Rate Optimization), nous avons réussi à augmenter notre taux de conversion de manière spectaculaire, passant de 0,68 % à 5,82 %.

Dans le cadre de vos activités, utilisez-vous des outils spécifiques – notamment d’A/B testing – pour optimiser le taux de conversion ?

