Par le passé, la plupart des clubs français ont accordé une faible importance aux performances web de leurs canaux. Mais face à la montée des enjeux liés au digital, certaines formations ont dernièrement entrepris de gros travaux pour refondre leur écosystème, offrant désormais une expérience bien plus fluide à leurs communautés. Eclairage.

WPO : voilà un sigle qui est relativement méconnu au sein de l’industrie du sport professionnel. Pourtant, la Web Performance Optimization est un sujet central depuis de nombreuses années pour la plupart des acteurs du net et surtout de l’e-commerce. Cherchant à optimiser le temps de chargement de leurs pages, les e-commerçants font la chasse à chaque milliseconde superflue pour fluidifier l’expérience utilisateur et, in-fine, accroître le taux de conversion ainsi que le chiffre d’affaires encaissé via leur plateforme.

Web performance : qui sont les meilleurs élèves du sport professionnel français ?