Quelle stratégie FRM-CRM pour l’AS Monaco ?

Club porté sur l’innovation, l’AS Monaco a fait du développement de ses canaux numériques une priorité dans sa stratégie de croissance. Une orientation stratégique qui a notamment permis aux Rouge et Blanc d’acquérir au fil des saisons une réelle maturité en matière de stratégie FRM-CRM, constituant un atout indéniable dans la croissance des revenus B2C mais aussi B2B. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot, Yann Fouques, Head of Digital Monetization de l’AS Monaco, dévoile les grands piliers de la politique de marketing relationnel mise en place par le club princier.

Quelle est l’approche générale développée par l’AS Monaco en matière de stratégie FRM/CRM ? Quelle place occupe ce sujet dans le développement du club ? Quels sont les objectifs poursuivis ?

La stratégie FRM/CRM de l’AS Monaco fait partie intégrante de notre stratégie digitale globale. Elle vise à développer notre communauté sur les réseaux sociaux, à animer et engager cette communauté, à maximiser l’acquisition d’une base de contacts qualifiée, et à développer des revenus directs et indirects.

Nos objectifs vont au-delà de la simple acquisition de contacts. Nous cherchons à mieux connaître nos fans et à leur offrir les produits et contenus les plus adaptés dans les meilleures conditions possibles. L’AS Monaco a été pionnier dans l’initiation de partenariats innovants, notamment dans le domaine du web3, pour renforcer l’engagement de nos fans à travers le monde.

A l’AS Monaco, nous nous efforçons d’ajuster les expériences des fans en utilisant les données recueillies pour mieux comprendre et répondre à leurs préférences. Cela inclut des communications personnalisées, des offres sur mesure et des expériences uniques lors des matchs.

Nous investissons continuellement dans le digital pour engager nos fans notamment à travers les réseaux sociaux, une application mobile et du contenu vidéo, le tout dans plusieurs langues afin de garder un lien avec nos supporters à travers le monde entier.

Notre stratégie CRM/FRM vise également à maximiser les revenus commerciaux, notamment par la vente de billets, de marchandises et d’expériences exclusives, ainsi que par des partenariats. La personnalisation des offres et la segmentation des fans selon leur niveau d’engagement et de dépense sont des aspects clés de cette approche.

Comment êtes-vous organisé en interne pour orchestrer la stratégie FRM/CRM du club ? Combien de personnes composent le pôle CRM ? Quels sont les principaux outils utilisés ? Faîtes-vous appel à des prestataires pour certaines missions ?

Nous internalisons l’ensemble des missions avec notre équipe de 5 personnes. Nos principaux outils sont évidemment un datawarehouse avec une CDP (ndlr : Customer Data Platform), un outil de segmentation, un outil de routage, un outil de gamification et des outils pour mesurer nos performances.

Quelle est la taille de la base de données B2C de l’AS Monaco ? Quels sont les canaux utilisés pour recruter et qualifier vos contacts au sein de votre base de données ?

Quelle stratégie FRM-CRM pour l’AS Monaco ?