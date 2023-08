De nouvelles opportunités de valoriser ses contenus grâce à l’OTT ?

Par

Club porté sur l’innovation ces dernières saisons, le Toulouse FC n’a pas failli à sa réputation en lançant en cette période estivale sa plateforme OTT en collaboration avec SPRING MEDIA pour y diffuser ses six rencontres amicales de l’intersaison. Une initiative qui illustre les nouvelles possibilités offertes par l’OTT en matière de valorisation et de monétisation des contenus et des droits TV secondaires directement détenus par les clubs. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Jean-Maël Gineste, Country Manager France chez SPRING MEDIA, revient sur les nouvelles possibilités de mise en valeur des contenus d’avant-saison grâce notamment aux opportunités offertes par l’OTT. Propos recueillis par Lionel Maltese, Professeur Associé chez Kedge Business School.

Pouvez-vous présenter les activités de SPRING MEDIA dans le milieu du football ?

SPRING MEDIA est un groupe fondé en 2011 par trois anciens de SPORTFIVE – anciennement Lagardère Sport – avec comme expertise au départ la commercialisation de droits médias avec un gros volet football – ligues, fédérations et clubs. La société s’est ensuite diversifiée sur d’autres verticales que la gestion des droits médias notamment la production TV avec l’acquisition en 2018 d’une société lettonne Sportacentrs et également d’une autre structure dédiée à l’OTT Staylive (plateforme de diffusion, système de monétisation, tracking audience et data management…) basée à Stockholm.

Aujourd’hui nos trois « Business Units » synergiques sont la distribution de droits, la production & diffusion OTT et l’ajout récent du « growth marketing » ou développement commercial autour de la data pour les ayants droit. Le groupe est très international avec en plus du siège à Stockholm, des bureaux au Royaume-Uni, en France et en Lettonie, mais aussi en Autriche avec l’acquisition en 2022 de la société Hogmore et aux Pays-Bas avec l’acquisition la même année de la société Athletic Sports Group (ASG), soit une centaine de collaborateurs internationaux en tout. Me concernant, sur le territoire français dont j’ai la responsabilité en étant basé vers Aix en Provence, l’objectif est de proposer et de développer nos offres en France à savoir la gestion des droits, la production, l’OTT et l’accompagnement sur les stratégies marketing et data pour du développement commercial de nos clients.

On travaille avec des clubs de football de Ligue 1 en ce moment sur la production et distribution de droits de matchs d’avant-saison domestiques, internationaux et betting. On a aussi été sollicités sur l’activité de « scouting » vidéos pour les recruteurs. Pour certains clubs comme le Toulouse Football Club (TFC), nous avons produit et délivré une plateforme OTT intégrant de nombreux contenus dont l’ensemble de leurs six matchs d’avant saison que nous produisons pour eux. Le dernier match de préparation au Stadium à Toulouse face à l’AS Roma sera une production plus haut de gamme à cinq caméras et une vente de droits à de nombreux diffuseurs internationaux comme ESPN aux USA ou beIN Sports en Asie.

Quels sont les business models possibles autour des droits TV des matches d’avant-saison ? Quelle est la valeur ajoutée de SPRING MEDIA sur ce marché ?

De nouvelles opportunités de valoriser ses contenus grâce à l’OTT ?