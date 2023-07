Futur stade du SB29 : un exemple de montage financier intelligent ?

Par

Malgré certaines oppositions politiques au niveau local, notamment de la part des élus écologistes, la famille Le Saint espère concrétiser son projet de nouveau stade de 15 000 places situé à Guipavas à horizon 2027. Les propriétaires du Stade Brestois 29 bénéficient du soutien de François Cuillandre, Maire de Brest et Président de Brest Métropole et d’une large majorité au sein des instances territoriales, dans la réalisation de cette nouvelle enceinte sportive. Des collectivités qui sont prêtes à participer financièrement, notamment sous forme de subventions, pour faciliter la construction de ce nouveau stade. Décryptage.

Le Stade Brestois évoluera-t-il dans un stade digne de la Ligue 1 à horizon 2027 ? C’est le souhait renouvelé par les frères Le Saint, propriétaires du Stade Brestois 29, lors d’une conférence de presse organisée au mois de juin dernier pour évoquer le projet de nouvelle enceinte sportive prévue à Guipavas, commune de Brest Métropole située à l’est de la cité du Ponant.

Ce projet doit ainsi permettre au Stade Brestois de bâtir son économie autour d’une nouvelle enceinte remplaçant le vétuste stade Francis-Le Blé. Malgré sa situation géographique à première vue idyllique – le stade est situé en plein centre-ville de Brest – la famille Le Saint a rapidement écarté l’hypothèse d’une modernisation de l’enceinte historique du SB29 en raison de la complexité du dossier. Une position qui est soutenue par la Ville de Brest, propriétaire du stade en question.

« Ce stade est vieillissant. Il s’inscrit dans un environnement urbain dense avec un foncier très insuffisant. Vouloir rénover ce stade ne correspond pas à l’ambition du Stade Brestois 29 d’une part et sa faisabilité n’est pas évidente. Il faut absolument trouver des accords de foncier de voisinage pour pouvoir envisager un stade aux normes de la Ligue 1 » nous explique Bertrand Uguen, Directeur Général des Services de la Ville de Brest et de Brest Métropole. « Enfin, son intégration urbaine serait compliquée. Par exemple, un projet consistant à tripler la hauteur d’une tribune risquerait de recevoir un rejet massif de la part des habitants situés à proximité d’un tel chantier. On fait face à un stade historique très difficilement rénovable pour les besoins de la Ligue 1 » poursuit notre interlocuteur. A ce jour, le Stade Brestois bénéficie d’une dérogation pour pouvoir y organiser ses matches de L1 à Francis-Le Blé.

Le coût des travaux dissuade également tous les protagonistes d’aller plus loin quant à cette piste. Selon une étude dernièrement évoquée par la Ville de Brest, la rénovation du stade Francis-Le Blé nécessiterait un investissement minimum de 50 m€, à la charge quasi-exclusive de la ville. Un montant qui est jugé trop élevé par la Ville de Brest pour obtenir au final un stade qui ne répondrait que partiellement aux besoins économiques de son club phare.