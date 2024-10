RAAL La Louvière : le B2B au cœur de la stratégie de développement

Par

Club ayant disparu du paysage du football belge à la fin des années 2000, la RAAL La Louvière a depuis regravi les différents échelons sous l’impulsion de son nouveau président, Salvatore Curaba, jusqu’à atteindre la D1B en cet exercice 2024-25. Une renaissance qui est notamment due à une stratégie B2B très bien orchestrée, constituant aujourd’hui le principal pilier du modèle économique du club. Et l’ascension des Loups est loin d’être terminée…

340 : c’est le nombre d’entreprises que compte la RAAL La Louvière dans son portefeuille de partenaires en cette saison 2024-25. Soit un volume très impressionnant pour un club tout juste promu en D1B (2e division belge). « On franchira le seuil des 350 partenaires au cours de cette saison » s’avance sans prendre de risque Ludovic Martins, Directeur Commercial de la RAAL La Louvière.

Pour atteindre une telle performance, les équipes commerciales ont pu s’appuyer sur l’irrésistible ascension sportive de la RAAL. Le club de La Louvière a connu deux montées successives au cours des dernières saisons, passant de la Division 2 Amateur à la D1B. « L’aspect sportif n’est pas l’argument que nous mettons le plus en avant même si l’accession en D1B change un peu la donne. Cela nous permet d’élargir notre périmètre et d’attirer des entreprises de dimension nationale » souligne Ludovic Martins. « On ne se définit pas comme un club de football mais comme un véritable projet ayant pour objectif de redorer l’image de notre région. On estime que le club a une responsabilité sociétale importante sur son territoire. On propose un projet fédérateur et les sociétés souhaitent s’y associer car elles adhèrent à notre vision différente du business footballistique. Les sociétés qui nous rejoignent ne sont pas de simples sponsors mais des partenaires engagés » poursuit le directeur commercial du club de La Louvière.

Il faut dire que la RAAL La Louvière n’est pas un club comme un autre en Belgique. Ce dernier a même disputé une campagne européenne en 2003-04 avant de connaître les affres d’une liquidation judiciaire en 2009. Ce n’est qu’à partir de la saison 2017-18, sous l’impulsion du nouveau projet participatif porté par l’entrepreneur à succès Salvatore Curaba, que la RAAL va recommencer à gravir les différents échelons du football belge.

« Notre président, Salvatore Curaba, ne voulait pas que le club appartienne à un dirigeant tout puissant et seul maître à bord. Dans sa société EASI, il avait développé le modèle d’actionnariat-employé. Cela a servi de source d’inspiration pour ouvrir le capital de la RAAL La Louvière » nous explique alors Ludovic Martins. Suite à une première campagne participative, 254 actionnaires ont investi dans le club aux côtés de Salvatore Curaba et de sa société EASI. Un modèle actionnarial inédit en Belgique qui va servir de socle pour construire la stratégie de développement B2B du club.

« Cela a constitué un appui important pour le développement commercial de la RAAL. Parmi nos premiers investisseurs, on retrouvait de nombreux décideurs et chefs d’entreprise. Cela a facilité les mises en relation. Par ailleurs, cette campagne nous a permis de construire une première fanbase pour faire venir du monde au stade. C’était un argument supplémentaire pour attirer les sponsors » détaille Ludovic Martins. Ainsi, dès la saison 2017-18, alors que le club n’évoluait qu’en D3 amateur (5e division belge), la RAAL fédérait déjà plus de 80 entreprises dans son réseau !

Une organisation millimétrée pour développer les activités issues des partenariats

RAAL La Louvière : le B2B au cœur de la stratégie de développement