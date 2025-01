Stade Toulousain, une stratégie de marque sans égale

Par

Au fil des années, le Stade Toulousain s’est imposé comme l’une des marques les plus puissantes du sport français, en capacité de rivaliser avec certains grands noms du ballon rond hexagonal. Une performance exceptionnelle qui n’est pas exclusivement due à ses brillants résultats sportifs. Décryptage.

« Le sportif est notre raison de vivre et notre métier premier. Mais, au Stade Toulousain, nous sommes très attachés à travailler notre stratégie de marque. La marque est là pour apporter un élan économique afin d’alimenter notre développement sportif. » C’est de cette manière que Vincent Bonnet, Directeur Marketing et Communication du Stade Toulousain, nous résumait dernièrement la place occupée par la marque dans le modèle mis en place par les Rouge et Noir.

Une politique de développement qui porte clairement ses fruits. Selon une étude menée dernièrement par Advent et relayée par L’Equipe, le Stade Toulousain est devenu la troisième marque du sport français en matière de notoriété spontanée. Le club de la Ville Rose est seulement devancé par le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, formations bénéficiant du rayonnement médiatique du ballon rond.

« De manière générale, en TOP 14, la marque est de plus en plus présente dans le discours, qu’il soit marketing ou corporate. En revanche, peu de clubs ont franchi le pas de traduire ce discours volontaire en vraie politique de marque. Le Stade Toulousain est l’une des exceptions » souligne Jérôme Boissel, Enseignant-Chercheur et Responsable Pédagogique de la filière Passion Sport à Clermont School of Business.

« La marque du Stade Toulousain impose le respect. C’est un club qui fait des choses simples, réfléchies et efficaces. Leur contenu est de qualité et engageant, notamment grâce à des joueurs attachants. Leur stratégie de marque est un tout, elle réunit aussi bien une image du club sérieuse et de qualité qu’une identité de jeu attractive et inspirante » analyse Antoine Duval, Consultant en stratégie chez Six Sports Management. « Sa charte graphique est propre, son sponsoring est de qualité avec des acteurs élitistes du même niveau que le club : Airbus, Peugeot, Nike… Le club dispose d’un outil CRM efficace et structuré et a bien conscience des enjeux du rugby de demain, notamment via sa présence digitale » poursuit notre expert alors que le Stade Toulousain a justement modernisé ses canaux numériques il y a un peu plus d’un an.

Une stratégie de marque qui va au-delà de l’ancrage territorial

A l’image de bon nombre de clubs du sport professionnel européen, le Stade Toulousain cultive un lien fort avec son territoire, constituant le socle de son identité de marque. Et le club sait mettre en valeur ses principaux actifs pour nourrir sa stratégie de développement. « L’ancrage local du club est fort, si bien que dans sa communication on croirait presque que l’ensemble des joueurs du Stade viennent du cru, en jouant notamment sur certains destins familiaux comme celui des Ntamack » décrypte Antoine Duval.

Mais le club ne fait pas reposer sa stratégie uniquement sur son appartenance au territoire toulousain.

