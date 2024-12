L1 : quelle place pour l’écoconception dans les stratégies numériques ?

Par

Jusqu’à présent, les problématiques environnementales étaient peu prises en compte dans les projets de refonte des sites officiels et d’animation des canaux numériques des clubs de Ligue 1. Mais la donne commence doucement à évoluer avec certaines formations entamant des réflexions autour de la mise en place d’une stratégie de numérique responsable.

« Au club, nous sommes de plus en plus soucieux de notre impact écologique. On porte des réflexions sur l’écoconception de notre site officiel avec une éventuelle limitation des vidéos et une réduction du poids des images. Lors d’une prochaine refonte, on voudra certainement tendre vers le site le plus sobre possible. C’est une goutte d’eau dans les efforts à produite mais cela reste un sujet important à nos yeux. »

C’est en ces termes que Thomas Granger, Responsable Communication de l’AS Saint-Etienne, nous dévoilait il y a quelques mois les futurs projets de développement vers lesquels le club forézien comptait tendre. Un discours qui témoigne d’une prise de conscience des enjeux environnementaux derrière le déploiement des stratégies numériques. Même si les activités digitales ne sont pas celles qui pèsent le plus lourd dans le bilan carbone des clubs professionnels.

« Pour un grand nombre d’entreprises, on est entré dans une phase d’acculturation voire de prise de conscience des enjeux liés à l’écoconception des sites. Le football professionnel ne fait pas exception. Ce n’est pas encore un sujet central mais il peut le devenir en cas d’enclenchement d’un projet de refonte » nous résume Pierre Minier, Fondateur de l’agence Ouest Médias et auteur récemment d’une étude sur la prise en compte des enjeux environnementaux par les sites officiels des clubs de L1.

Mais alors que les sujets en lien avec le numérique responsable gagnent du terrain dans l’écosystème du football professionnel, certaines contradictions persistent. Dont celle de produire de plus en plus de contenus vidéo, format énergivore, pour alimenter les différentes plateformes. « La première étape d’une démarche écoresponsable est de se poser la question du rapport entre l’utilité de mon service et son impact sur l’environnement. Se poser cette question est déjà un excellent réflexe. Or, un club de football professionnel, sans stratégie de communication, il n’existe pas » souligne Pierre Minier.

« Si on veut vraiment adopter une démarche écoresponsable, il faut alors miser sur la sobriété éditoriale. Produire moins mais mieux. Mais c’est difficile à mettre en place pour un club de football. Quand on prend de la hauteur, on s’aperçoit que ce sont les usages qui dictent la stratégie. La responsabilité incombe à l’émetteur mais aussi à l’utilisateur » poursuit notre expert.

Ecoconception : quelles sont les bonnes pratiques ?

