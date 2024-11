Ligue 1 : comment réussir sa stratégie d’internationalisation ?

Par

De nombreux clubs de Ligue 1 sont passés à la vitesse supérieure concernant leur stratégie de développement international. Certains d’entre eux commencent à obtenir des résultats probants sans y consacrer des moyens démesurés. De quoi dénicher de nouveaux relais de croissance ?

806 m€ : c’est le nouveau record de chiffre d’affaires établi par le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison dernière. Pour le deuxième exercice consécutif, le club de la capitale est parvenu à franchir la barre symbolique des 800 m€ de produits d’exploitation dont près de 500 m€ de recettes commerciales (sponsoring, matchday et merchandising).

L’important rayonnement international acquis par le PSG au cours des dernières années joue un rôle moteur dans la croissance de chiffre d’affaires du club. Mais, contrairement aux idées reçues, les stratégies d’internationalisation ne sont pas exclusivement réservées aux mastodontes du football européen hébergeant des marquee players dans leurs effectifs.

« Une stratégie d’internationalisation peut être adaptée à n’importe quel club professionnel français. En Ligue 1, les joueurs étrangers représentent 61% des effectifs selon les données de Transfermarkt. Le championnat réunit plus de 70 nationalités. Etant donné que les joueurs sont les principaux assets d’un club, cela offre de belles opportunités d’aller toucher de nouveaux publics » avance Jean-Philippe Dubois, Chief Operating Officer de Samba Digital, agence de marketing et communication spécialisée dans le développement international des organisations sportives.

« Nous ne sommes pas dupes. Notre attractivité au Japon est entièrement due aux recrutements de Junya Ito et Keito Nakamura » précise Tanguy Audrit, Responsable Marketing du Stade de Reims, confirmant ainsi l’important rôle joué par les joueurs dans le développement de la notoriété d’un club sur un nouveau marché.

Associer ses partenaires aux activations

En effet, en étudiant les communautés des différents clubs de Ligue 1 sur Instagram, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux disposent déjà d'importantes bases de fans situés à l'étranger.

Ligue 1 : comment réussir sa stratégie d’internationalisation ?