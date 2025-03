FENIX Toulouse Handball, des activités de merchandising en forte progression

Par

Le FENIX Toulouse Handball a dernièrement dévoilé un nouveau maillot solidaire baptisé Briqua Tolosana qui sera porté par les joueurs lors de la dernière réception de la saison au Palais des Sports. Une initiative qui a pour principal objectif de fédérer autour du club mais qui symbolise aussi son nouvel élan concernant ses activités de merchandising.

Transformer une menace en une opportunité : voilà une définition qui sied bien à la dernière initiative entreprise par le FENIX Toulouse Handball. Confronté à une baisse des budgets dans le secteur sportif, le club toulousain a décidé de réagir plutôt que de se lamenter en multipliant les initiatives audacieuses avec notamment la sortie d’un maillot solidaire collector baptisé Briqua Tolosana.

« Plusieurs facteurs ont alimenté nos réflexions. On sort tout d’abord d’une année 2024 chargée au cours de laquelle on a fêté les 60 ans du club. Il y a eu aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024. On a senti une vraie montée en puissance autour de notre discipline même si le handball masculin français n’a pas particulièrement performé lors de ce rendez-vous. Malheureusement, après cette période d’euphorie, le sport est redevenu une variable d’ajustement pour les différents financeurs » nous résume Pierrick Chelle, Responsable du Développement Commercial du FENIX Toulouse Handball.

Maillot solidaire du FENIX qui sera porté lors de la réception de Dunkerque en Liqui Moly Starligue. Photo : FENIX

Pour resserrer les liens auprès des amoureux du club, le FENIX a alors eu l’idée de concevoir ce maillot solidaire dont tous les noms des acheteurs seront inscrits en filigrane sur la tenue collector. Une tenue qui sera portée par les joueurs lors de la réception de Dunkerque en Liqui Moly Starligue, match pour lequel tous les acheteurs dudit maillot seront invités. « Concernant l’esthétisme du maillot, on a voulu faire le parallèle avec la brique toulousaine et ainsi s’ancrer au cœur de notre territoire. C’est un marqueur fort qui traduit bien la chaleur et la générosité de notre club » souligne Pierrick Chelle. Le nom de chaque acheteur sera ainsi inscrit en rose sur la tenue.

Une opération déjà réussie ?

FENIX Toulouse Handball, des activités de merchandising en forte progression