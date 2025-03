Comment le RC Toulon développe fortement ses activités de merchandising ?

Par

Au cours des dernières saisons, le Rugby Club Toulonnais a enregistré une hausse significative de ses activités de merchandising et licensing. La formation varoise a su réunir de nombreux facteurs clés de succès pour atteindre une telle progression. Et le RCT travaille déjà sur de nouveaux projets pour maintenir ce rythme. Eclairage.

+86%. C’est la progression impressionnante de chiffre d’affaires merchandising affichée par le Rugby Club Toulonnais depuis la saison 2019-20. Au cours des derniers exercices, le club toulonnais n’a cessé d’enregistrer une croissance à deux chiffres de ses ventes de produits dérivés.

« Certes, cette saison on profite des bons résultats de notre équipe. Mais nous sommes parvenus également à augmenter significativement nos activités lors de saisons plus difficiles. Et on parle tout de même d’évolution comprise entre 10 et 30% par an ! Par exemple, lors de l’exercice 2021-22, on a enregistré une hausse de notre CA merchandising de l’ordre de 25% alors qu’on termine cette saison dans le ventre mou de TOP 14 » souligne Anaïs Bodin, Responsable Merchandising & Licences du Rugby Club Toulonnais.

RCT, un positionnement de marque bien affirmé

Durant cette période, le Rugby Club Toulonnais a changé d’équipementier en passant chez Nike. Une évolution qui a joué un rôle dans la progression des ventes. « Nike nous apporte clairement sa notoriété et son gage de qualité concernant les produits et notamment les tenues officielles » analyse Anaïs Bodin.

Un changement d’équipementier qui permet également au RC Toulon de concevoir des campagnes de communication plus ambitieuses, notamment lors des lancements de ses tenues officielles. Alors que, par le passé, le club faisait entièrement reposer cette tâche cruciale sur son service média / communication, le RCT est désormais accompagné par l’agence ANAKENA, affiliée à Zelus Sport Ltd. « Lors des tournages/shootings de lancement de maillots, je suis présente avec l’équipe média du RCT. Mais le moodboard est co-construit/co-élaboré avec l’agence ANAKENA et Zelus Sport Ltd » précise Anaïs Bodin.

Ce changement d’équipementier n’est néanmoins pas la seule raison de la croissance importante des activités de merchandising du club. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Comment le RC Toulon développe fortement ses activités de merchandising ?