Lionnes du Stade Bordelais : quand les partenariats deviennent un moteur de développement

Grâce aux excellents résultats sportifs acquis ces dernières saisons mais aussi au travail de fond mené au sein du club, les Lionnes du Stade Bordelais sont parvenues à considérablement développer leurs activités issues des partenariats. Ses dirigeants comptent maintenir cette dynamique en favorisant l’éclosion de nouveaux projets sans altérer le modèle de fonctionnement du club. Eclairage.
« Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest souhaite accompagner les équipes majeures du territoire et poursuivre localement ce que le groupe Crédit Mutuel Arkéa a initié il y a déjà plusieurs années. En ce sens, nous sommes ravis de figurer sur les maillots des incroyables Lionnes. En plus du territoire, nous nous retrouvons autour de la solidarité, de l’inclusion, de la mixité et de l’agilité à travers nos partenariats dans le rugby. »
C’est en ces termes que Sophie Violleau, Présidente de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, a officialisé au mois d’octobre dernier les différents partenariats conclus par la banque coopérative auprès des principaux clubs de rugby de Nouvelle-Aquitaine. Outre l’Union Bordeaux Bègles, le SA XV Angoulême ou encore le CA Périgueux, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest a donc également jeté son dévolu sur les Lionnes du Stade Bordelais, triples championnes de France en titre. Le logo du groupe bancaire apparait ainsi sur l’épaule droite du maillot officiel des Lionnes.
Le Crédit Mutuel n’est pas la première entreprise d’envergure à miser sur les Lionnes du Stade Bordelais. Le club d’AXA Elite 1 a su au fil des saisons se construire un réseau de partenaires comptant désormais une centaine de membres dont une quinzaine de sponsors premium. Il reçoit désormais plus d’une centaine de VIP à chacun de ses matchs disputés essentiellement au stade Sainte-Germaine.
Certes, les trois titres glanés coup sur coup ont aidé à susciter l’intérêt des entreprises pour les Lionnes. Mais c’est loin d’être le seul argument mis en avant par sa direction pour attirer les partenaires. « Notre projet de haut niveau et de formation autour du développement du rugby féminin sur le territoire intéresse de plus en plus les entreprises » nous fait ainsi savoir Coralie Bernard, Co-Présidente des Lionnes du Stade Bordelais.
Le haut taux de satisfaction manifesté par les partenaires déjà présents aux côtés des Lionnes aide également beaucoup le club à séduire de nouveaux acteurs. « Par la force de notre réseau, nos partenaires sont nos premiers prescripteurs. Le recrutement de nouveaux partenaires se fait essentiellement par cooptation ce qui renforce les liens et la fidélité » résume Coralie Bernard.