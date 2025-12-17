AS Monaco, une marque à part en Ligue 1

Par

Club emblématique de Ligue 1, l’AS Monaco a su cultiver une image singulière au sein du paysage footballistique en mettant à la fois en relief sa tradition de club formateur tout en endossant plusieurs caractéristiques saillantes de son territoire. Un subtil équilibre qui permet au club de la Principauté de jouir désormais d’une marque puissante et résiliente. Décryptage.

« Dans le football professionnel français, peu de clubs sont capables de mettre en avant une véritable association d’image en plus de critères de visibilité auprès des annonceurs. L’AS Monaco fait partie des clubs qui ont su développer une identité singulière avec un positionnement affirmé. »

C’est en ces termes que Ludovic Dumas, Président-Fondateur de Nineteen Sports Group, cabinet expert en sponsoring sportif, nous décrivait dernièrement la puissance de la marque AS Monaco. Logo emblématique reprenant les codes et les couleurs de la Principauté, maillot domicile « diagonal » iconique, signature de marque Rise.Risk.Repeat adoptée en 2021 et bien connue des professionnels de l’industrie sportive mais aussi de la communauté des Rouge & Blanc… le club princier réunit en effet tous les ingrédients d’une marque puissante.

« La signature de marque de l’AS Monaco est particulièrement efficace » analyse Lionel Maltese, Professeur Associé à Kedge Business School. « Cela met en exergue le côté résilient de l’AS Monaco. Le club évolue sur un petit territoire en superficie et en nombre d’habitants. Il y a relativement peu de sièges de grandes firmes multinationales à Monaco. Et lors de chaque saison, le club parvient à répéter les bonnes performances, en jouant les premiers rôles en L1 et en étant un challenger régulier en Champions League » complète notre expert.

Cette signature de marque rappelle également le rôle central qu’occupe la formation dans le modèle de développement de l’AS Monaco. De Thierry Henry à Kylian Mbappé, en passant par Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Eliesse Ben Seghir ou encore Maghnes Akliouche, de nombreux jeunes talents ont éclos sous le maillot Rouge et Blanc. « C’est un club qui a vu passer sous ses couleurs des légendes du ballon rond » confirme Lionel Maltese.

Le luxe, caractéristique sous-exploitée par l’AS Monaco ?

