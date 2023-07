LNB : une stratégie Social Media qui cartonne !

Par

La Ligue Nationale de Basket a enregistré une croissance spectaculaire de ses audiences et activités sur les réseaux sociaux lors de la dernière saison écoulée. Une stratégie éditoriale appropriée et un consciencieux travail d’analyse sont à l’origine des bonnes performances. Mais la LNB compte encore monter en puissance ces prochains mois en enrichissant sa stratégie Social Media de nouveaux projets. Décryptage.

+72%. C’est le taux de croissance de la fan base de la Ligue Nationale de Basket sur les principaux réseaux sociaux lors de la saison 2022-23. Un rythme de progression très soutenu qui permet à la LNB de se rapprocher du seuil symbolique du million de fans : cette dernière cumule au total, à date, près de 950 000 abonnés sur ses différents comptes officiels.

Un taux qui a même tendance à s’emballer sur les réseaux sociaux désormais priorisés par la LNB dans sa stratégie SMO (ndlr : Social Media Optimisation), à savoir Instagram et TikTok. Sur ce dernier canal, la LNB a connu une progression de sa communauté de… 212% la saison dernière pour désormais tendre vers la barre des 450 000 abonnés. En moins de 3 ans, TikTok est ainsi devenu la première plateforme de la Ligue.

« Sur TikTok et Instagram, la LNB est l’un des leaders en France en matière de communauté basket. Seul Overtime France est devant nous sur TikTok avec un peu plus de 500 000 abonnés » nous précise Guillaume Carrey, Responsable Digital à la Ligue Nationale de Basket. Sur ce réseau social très apprécié des jeunes générations, la LNB devance des acteurs importants du basket international ou encore du sport français à l’image de l’EuroLeague ou encore du TOP 14.

Une ligne éditoriale clairement définie et bien déclinée sur les différentes plateformes

La LNB doit ses bonnes performances sur les réseaux sociaux à une stratégie de contenus particulièrement soignée favorisant la viralité. D’autant que la croissance d’activité de la LNB sur les différentes plateformes est 100% organique. A ce jour, la Ligue n’utilise pas les social ads pour promouvoir ses publications.

« Dans notre ligne éditoriale, nous mettons beaucoup l’accent sur nos jeunes joueurs à fort potentiel » Guillaume Carrey – Responsable Digital – LNB

« On définit une ligne éditoriale globale mais nous la déclinons de façon différente en fonction des plateformes. On diversifie beaucoup nos contenus et on échange souvent avec nos interlocuteurs au sein des différentes plateformes pour recueillir les bonnes pratiques et en savoir plus sur les tendances » nous explique Guillaume Carrey. Les caractéristiques du basket, combinées à l’essor des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, favorisent aussi les bonnes performances enregistrées par la LNB. « Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l’un des sports collectifs les plus spectaculaires. Les matches sont souvent indécis et c’est générateur d’émotions. Toutes les 24 secondes, il y a une action, le basket est un sport très dynamique. Et nos championnats sont d’un excellent niveau. Dans notre ligne éditoriale, on met beaucoup l’accent sur nos jeunes joueurs à fort potentiel. On veut faire passer le message que les stars de demain évoluent dans nos compétitions. A ce niveau, l’exemple récent de Victor Wembanyama est parlant » poursuit le Responsable Digital de la LNB.

La mise en pratique de cette politique éditoriale se matérialise par une animation différenciée des comptes. Sur TikTok et Instagram, la LNB cherche à dissocier sa stratégie de contenus des purs résultats sportifs. Alors que sur Twitter, plateforme sur laquelle la LNB réunit en proportion davantage de spécialistes de basket et de hardcore fans, elle a tendance à coller davantage à l’actualité sportive dans sa ligne éditoriale. « Sur Instagram, on publie très rarement des résultats sportifs si ce n’est le score final d’une grosse affiche. Sur une telle plateforme, on va plus être dans l’idée d’élargir notre rayonnement en touchant de nouveaux publics. On veut donner un premier aperçu de nos compétitions – en montrant par exemple le côté spectaculaire – pour que les communautés touchées aient envie d’aller plus loin » décrypte Guillaume Carrey.

Si cette stratégie porte ses fruits en matière de croissance des communautés, elle est également bénéfique en termes d’engagement. Sur la saison dernière, la LNB a accumulé plus de 210 millions d’impressions à travers ses publications sur les réseaux sociaux pour un total de plus de 11 millions d’interactions (mentions J’aime, commentaires, partages…). « Le nombre d’abonnés est généralement l’indicateur le plus suivi dans l’univers des réseaux sociaux. Mais ce n’est pas le plus pertinent à mes yeux. Car il peut être trompeur dans l’évaluation de la qualité d’un compte. De mon côté, je suis beaucoup plus exigeant sur l’engagement. Selon moi, c’est le critère qui reflète réellement la qualité et la réussite d’une stratégie. Recruter de nouveaux abonnés c’est bien mais parvenir à les fidéliser c’est mieux » avance ainsi Guillaume Carrey.