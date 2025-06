SIG Strasbourg, une forte résilience des affluences

Par

Malgré une saison en demi-teinte sur le plan sportif, la SIG Strasbourg a régulièrement fait le plein dans sa salle du Rhenus Sport en cet exercice 2024-25. De bonnes performances que le club doit à la fidélité de ses spectateurs mais aussi à une fan expérience en jour de match bien (re)travaillée. Eclairage.

5 885 : c’est le nombre moyen de spectateurs réunis par la SIG Strasbourg au Rhenus Sport lors de cette saison 2024-25. Le club alsacien affiche la 3e affluence moyenne de Betclic Elite à l’issue de la saison régulière avec un taux de remplissage franchissant la barre des 95%. La SIG a ainsi joué 9 de ses 15 rencontres de championnats à domicile à guichets fermés.

Quels sont les facteurs clés de succès expliquant de si fortes affluences ? « La stabilité dans la gestion de nos activités de billetterie doit certainement y contribuer » avance Mathias Frey, Ticketing Manager de la SIG Strasbourg. Depuis une petite dizaine d’années, le pôle billetterie grand public est composé de deux personnes avec des rôles très clairement identifiés. Mathias Frey, Ticketing Manager, s’occupe de la partie vente, marketing, communication et service client. Valérie Hemberger a de son côté pour missions la programmation, l’administration des ventes, la facturation ou encore la mise en vente des événements. Par ailleurs, la SIG Strasbourg est restée fidèle à See Tickets (ndlr : ex-Digitick), opérateur avec lequel le club travaille depuis plus d’une dizaine d’années.

Cette forte stabilité a permis à la SIG Strasbourg de rôder ses process, tant au niveau commercial qu’opérationnel. Par exemple, en matière de grille tarifaire, le club propose à ses spectateurs une offre simple, avec 3 niveaux de tarification en fonction des affiches – gala, classique et standard – et 5 catégories en fonction du placement dans la salle.

Le club s’évertue également à ouvrir la commercialisation des billets pour ses matchs le plus tôt possible. Dès le mois de septembre, les fans peuvent ainsi acheter leurs billets pour la plupart des rencontres de la phase aller de Betclic Elite – hors changements liés à la programmation TV. Le club ouvre la billetterie des matchs de la phase retour dès fin décembre en fonction des dates connues.

A ce jour, la SIG Strasbourg n’utilise pas d’outil de tarification dynamique. Et le club se refuse également à dégainer des offres commerciales agressives en cours de commercialisation. « Par exemple, si on constate à J-7 qu’on a vendu « seulement » 5 000 places, on sait très bien qu’on ne jouera pas la rencontre à venir à guichets fermés. Mais on conserve notre stratégie tarifaire. On ne déploiera pas une promotion de dernière minute pour augmenter nos ventes. Si on met en place une promotion, on la décide en amont de l’ouverture de la billetterie » précise Mathias Frey.

En matière de leviers de communication, là encore, le club est en totale maitrise. En plus de ses propres supports, la SIG Strasbourg active de l’affichage au sein des réseaux de transport et des centres commerciaux via JCDecaux, diffuse des spots publicitaires en radio grâce à son partenariat avec Top Music ou encore active des campagnes Facebook Ads. « Bien que la plateforme ait évolué, cela reste un levier pertinent grâce à la précision de l’outil de ciblage » indique Mathias Frey.

Une fan expérience bien retravaillée

SIG Strasbourg, une forte résilience des affluences