MAIF, partenaire militant dans le sport

A travers ses différents partenariats auprès de fédérations, le groupe MAIF cherche à jouer un véritable rôle dans la transition écologique du sport français. L’assureur militant a franchi une étape supplémentaire dernièrement en éco-conditionnant une partie de ses investissements. Une bonne pratique qui pourrait faire école. Décryptage.
L’engagement écologique de MAIF à travers ses partenariats dans le sport n’est pas nouveau. Ayant lancé Sport Planète dès 2019, mouvement au sein duquel les acteurs du sport partagent leurs bonnes pratiques sur le plan environnemental, MAIF a décidé dernièrement d’aller encore plus loin en intégrant des objectifs environnementaux au sein des partenariats conclus avec 8 fédérations hexagonales dont la FF Basket, la FF Volley ou encore la FF Athlé. Ce qui constitue une grande première, à cette échelle, dans le sport français.
Mais pourquoi le groupe MAIF décide-t-il d’aller aussi loin dans son engagement écologique auprès des acteurs du sport ? « On a acquis une certaine légitimité en tant qu’assureur. On voit arriver les effets du dérèglement climatique maintenant via l’exercice de nos activités. On le constate sur notre sociétariat en particulier. Or, le sport est un levier puissant pour faire passer des messages. MAIF est historiquement proche du monde sportif en étant assureur de nombreuses fédérations et associations depuis plusieurs décennies » nous répond alors Yves Pellicier, Président du Groupe MAIF.
Cette dose d’éco-conditionnalité dans les partenariats sportifs s’inscrit dans une volonté plus globale de donner une dimension plus importante au mouvement MAIF Sport Planète. Une nouvelle stratégie de communication, baptisée Les 4 saisons de MAIF Sport Planète, a été définie, visant à séquencer les prises de parole en fonction des saisons : l’automne sera consacré à la prolongation de la vie des équipements sportifs, l’hiver sera dédié à la montagne tandis que la protection de la biodiversité sera le thème principal du printemps et la préservation de la ressource en eau celui de l’été.