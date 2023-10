Manchester United, un actionnariat difficile à redéfinir

Par

En novembre 2022, la famille Glazer annonçait le lancement d’une réflexion autour de l’avenir actionnarial de Manchester United afin d’impulser un nouvel élan au club. Près d’un an plus tard, aucune décision majeure n’a encore été actée même si Sir Jim Ratcliffe, patron d’INEOS, devrait prochainement devenir actionnaire minoritaire des Red Devils. Un schéma qui ouvre l’hypothèse d’une période de transition au cours de laquelle chaque acteur devra trouver sa place dans la gouvernance. Décryptage.

Il n’aura fallu que quelques minutes en novembre 2017 pour que le célèbre tableau attribué (à tort ?) à Leonard de Vinci, le Salvator Mundi, trouve un acquéreur à hauteur de… 450 m$ (425 m€). Aussi précieux soit-il, la vente d’un grand club de football européen prend visiblement beaucoup plus de temps.

Ainsi, près d’un an après avoir entamé une réflexion quant à l’avenir actionnarial des Red Devils, la famille Glazer, actionnaire majoritaire du club mancunien, n’a officialisé aucune grande décision à ce sujet. Elle n’aurait d’ailleurs reçu qu’une seule offre visant à racheter l’intégralité des actions du club, émanant de l’homme d’affaires qatari Jassim bin Hamad Al Thani, fils de l’ancien premier ministre de l’Emirat Hamad Ben Jassem Ben Jabr Al Thani. Une offre dont le montant n’atteignait pas l’objectif fixé par la famille Glazer, estimant la valeur de Manchester United comprise entre 6 et 8 Mds$.

Finalement, c’est l’homme d’affaires britannique Sir Jim Ratcliffe qui devrait empocher la mise en devenant prochainement… actionnaire minoritaire de Manchester United. Selon différentes sources, le patron d’INEOS et fan notable des Red Devils, devrait très prochainement acquérir 25% du capital du club en rachetant une partie des actions de la famille Glazer mais aussi de petits porteurs – Manchester United étant coté à la bourse de New York. Une transaction qui valoriserait le club de Premier League à un montant compris entre 6 (5,7) et 6,5 Mds$ (6,1 Mds€).

La famille Glazer trop gourmande au sujet de Manchester United ?

Le faible nombre de candidats au rachat de Manchester United peut interroger à l’heure où de nombreux clubs européens ou encore franchises nord-américaines changent de main avec des valorisations sans cesse en hausse.

Manchester United, un actionnariat difficile à redéfinir