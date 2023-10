Limoges Handball, une nouvelle billetterie en ligne déjà performante

Par

Le Limoges Handball a déployé en cette saison 2023-24 une nouvelle billetterie en ligne réalisée par une start-up de son territoire. Une modernisation de son canal de vente qui répond pleinement aux objectifs fixés par le club limougeaud et qui contribue au développement de ses activités. Décryptage.

Le Limoges Handball est l’un des clubs hexagonaux les plus dynamiques sur le plan commercial. La multiplication par 12 de son budget en seulement 8 ans, pour désormais atteindre près de 5,5 m€ en cet exercice 2023-24, en constitue une belle illustration. Mais le club limougeaud ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

En amont de cette nouvelle saison, le Limoges Handball a ainsi lancé sa nouvelle billetterie en ligne. Cette plateforme doit permettre aux spectateurs de Beaublanc d’acheter leurs billets en toute simplicité tout en bénéficiant de plus de confort grâce notamment à une expérience personnalisée.

« Par le passé, on utilisait des outils classiques dans l’industrie sportive mais ils ne répondaient pas à nos besoins spécifiques. Grâce à cette nouvelle plateforme, on simplifie le parcours utilisateur. En quelques clics, on peut acheter sa place, choisir facilement son siège, être alerté dès l’ouverture de la billetterie pour un match… Par ailleurs, nos abonnés et partenaires peuvent gérer leurs billets directement sur la plateforme via leur espace personnel et les transférer très facilement à leurs invités ou amis » nous résume ainsi Kevin Boisseau, Responsable Développement B2C au Limoges Handball.

Le Limoges Handball a mis en ligne sa nouvelle plateforme de billetterie au mois d’août dernier

Le Limoges Handball a confié le développement de sa nouvelle plateforme à Sulf, filiale sport d’Unova, start-up technologique également basée à Limoges. « On essaie au maximum de fonctionner en local. Cela fait partie de l’ADN du Limoges Handball. Sulf est un nouveau prestataire de billetterie et le Limoges Handball est un des premiers clubs à utiliser cette solution. Nous recommandons sans réserve le produit » précise ainsi Kevin Boisseau.

Avec Unova, le Limoges Handball évolue en terrain connu puisque le club utilise déjà la brique CRM de l’entreprise technologique. Alors que la nouvelle billetterie a été livrée au cœur de l’été, soit bien avant l’organisation du premier match à domicile, les équipes de Sulf et du Limoges Handball ont mis un peu plus de 6 mois pour mener à bien le projet.

« On essaie au maximum de fonctionner en local . Cela fait partie de l’ADN du Limoges Handball » Kevin Boisseau – Responsable Développement B2C – Limoges Handball

Par ailleurs, cette nouvelle plateforme permet de répondre à un autre objectif important pour le Limoges Handball : la réduction au maximum de son empreinte carbone. « Notre nouvelle billetterie en ligne nous permet de respecter notre politique zéro papier. Aucun billet ni aucune carte n’est émise. Tous les billets sont directement accessibles via l’espace personnel du spectateur et, à chaque match, il doit simplement présenter son QR-Code pour accéder au Palais des Sports. Ce mode opératoire facilite aussi le transfert du billet à un invité ou à un ami de manière totalement dématérialisée et sécurisée » poursuit Kevin Boisseau.

Des résultats déjà au rendez-vous

La saison dernière, le Limoges Handball a enregistré la troisième fréquentation de Liqui Moly Starligue avec une affluence moyenne de plus de 3 600 spectateurs par match, soit un taux d’occupation de plus de 88%. Le club avait alors affiché une progression de ses affluences de l’ordre de 6%. Le club limougeaud espère pouvoir maintenir une telle dynamique en ce nouvel exercice et compte sur sa nouvelle billetterie en ligne pour tenir ses objectifs.

A la lecture des premiers retours, cela semble bien parti.

Limoges Handball, une nouvelle billetterie en ligne déjà performante