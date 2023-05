Par

Ayant ouvert le processus de vente de Manchester United il y a maintenant 5 mois, la famille Glazer devrait annoncer sa décision finale quant à l’avenir actionnarial du club mancunien ces prochains jours. Les deux candidats favoris à la reprise des Red Devils sont prêts à investir un montant record pour acquérir le club. Des offres qui illustrent la forte hausse des valorisations des grandes « franchises » du sport mondial malgré une situation économique complexe. Et cette tendance est peut-être loin d’être terminée. Eclairage.

Plus de 250 demandes d’information et 12 offres crédibles : c’est le nombre de dossiers traités par Raine Group lors de la mise en vente de Chelsea FC en 2022. Une concurrence accrue qui s’est soldée par la cession des Blues au fonds américain Clearlake Capital et à Todd Boehly pour un montant global de l’ordre de 4,2 Mds£ (4,8 Mds€).

Cette intense concurrence illustre le pouvoir d’attraction exercé par les grands noms de Premier League auprès des investisseurs internationaux. Et le nouveau record fixé par Chelsea FC au sein du football européen pourrait bien être battu très prochainement par… Manchester United. Même si le nombre de candidats pour les Red Devils a été en apparence moins important que pour le dossier Chelsea FC – le contexte géopolitique contraignant le club londonien à changer de propriétaire a favorisé l’intérêt de bon nombre d’investisseurs – la lutte intense que se livrent les deux favoris au rachat de Manchester United – ains que leurs proches profondes – font tendre les prix vers le haut.