Bâtir un projet de développement cohérent en capitalisant sur les forces vives de son territoire : c’est le défi que cherche à relever le Villenave Handball Club. Jouant actuellement la montée en N3M, le club aspire à évoluer encore un cran plus haut à moyen terme, en misant sur la formation et le développement de ses propres ressources économiques. Portrait.

La fin de saison s’annonce palpitante du côté de Villenave d’Ornon. Leader du championnat de Prénationale avec un point d’avance sur son plus proche poursuivant, Andernos Handball Nord Bassin, à deux journées de la fin ; le Villenave Handball Club a son destin entre ses mains quant à une éventuelle promotion en N3M à l’issue de cet exercice 2022-23. « La montée en Nationale 3 est un objectif qu’on s’est fixé depuis maintenant 3 saisons. L’an dernier, on a raté la montée pour un petit point au classement » rappelle néanmoins Pierre Dupouy, Manager Général du club girondin, en guise de mise en garde.

Cette montée en N3M serait la concrétisation d’un beau projet sportif porté par le club de Villenave d’Ornon, commune de 40 000 habitants faisant partie de Bordeaux Métropole. Un club qui s’est considérablement développé au cours des 10 dernières années, battant quasiment à chaque saison son record de licenciés, pour afficher 430 adhérents lors de l’exercice en cours.

« Au club, nous avons beaucoup axé notre travail sur la jeunesse. C’est cliché pour un club sportif de dire qu’on mise sur la formation mais c’est vraiment le cas au Villenave HBC. 60% de nos licenciés ont moins de 13 ans avec un gros accent porté sur l’école de handball. On estime que c’est le rôle d’un club comme le nôtre d’accompagner les jeunes de notre territoire dans leur pratique sportive » avance ainsi Pierre Dupouy.

Un accent mis sur la formation qui porte ses fruits. L’équipe U17 évolue désormais à un niveau régional – ce qui n’est pas une mince affaire tant la concurrence est rude au niveau de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Handball – et 40% de l’effectif de l’équipe première masculine est composé de joueurs passés par les sections de jeunes du VHBC. « C’est l’aboutissement du travail sur plusieurs années » commente Pierre Dupouy.

Par ailleurs, le club n’oublie pas le développement de ses sections féminines. L’équipe première a accédé au championnat d’Excellence Régional il y a deux saisons. Et elle joue actuellement les premiers rôles en occupant la deuxième place du classement. « Initialement, nous avions pour ambition de jouer le maintien. Mais, compte tenu des résultats, on vise désormais plutôt la montée » précise Pierre Dupouy. Des féminines qui occupent une place importante dans la vie générale du club puisqu’elles représentent désormais 40% des licenciés du VHBC.

Le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin dans sa quête de croissance. Une montée en N2M pour l’équipe masculine est visée à moyen terme. « Cela serait alors l’aboutissement de tout le projet. En revanche, cela sera difficile de manifester des ambitions plus élevées compte tenu de la dimension du club et des capacités de notre territoire. Je ne crois pas qu’on puisse aller chercher un niveau professionnel ou semi-professionnel. On souhaite principalement jouer notre rôle social en accompagnant les jeunes pour les faire évoluer à un niveau de jeu intéressant » indique Pierre Dupouy. Concernant les féminines, une montée en N3F est l’objectif inscrit dans le plan de développement du club.