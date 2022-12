Maya, révélateur du potentiel commercial des organisations sportives

Par

Nouvelle venue dans l’écosystème du sport, l’agence Maya s’est fixée pour mission d’aider les ayants droit à exploiter pleinement leurs matières premières – canaux numériques, data, projets RSE… – pour développer leurs activités commerciales mais aussi créer davantage de valeur pour leurs communautés au sens large. Une méthodologie qui a déjà fait ses preuves auprès de plusieurs clubs professionnels. Portrait.

Comment commercialiser des droits autour du digital et de la data ? Voilà une question qui parait triviale sur le papier mais dont la réponse n’est pas si évidente. Générer directement de la valeur à partir des canaux numériques est loin d’être une sinécure pour les acteurs du sport professionnel. « Lors de mes précédentes expériences professionnelles, beaucoup de clubs m’interrogeaient sur la meilleure manière de calculer un retour sur investissement pour rentabiliser des engagements financiers dans un nouvel outil CRM. Dans les discussions, le sujet du sponsoring était souvent abordé mais aussi rapidement laissé en suspens. Car les clubs ne disposaient pas en interne des ressources pour évaluer au bon prix des packs digitaux ou tout simplement pour commercialiser de tels droits. Ces discussions ont fait mûrir ma réflexion et c’est à partir de ce constat que j’ai décidé de me lancer dans l’aventure entrepreneuriale » nous indique ainsi Pierre Gautier, Fondateur de l’agence Maya.

Ce dernier a eu l’occasion de développer de solides compétences en sponsoring et en data marketing au cours de sa jeune mais déjà riche carrière professionnelle. Passé par la célèbre agence SPORTFIVE, Pierre Gautier a pleinement contribué durant près de 4 ans au développement du segment sport d’Arenametrix, plateforme omnicanale de centralisation des données désormais adoptée par de nombreuses organisations sportives tricolores. Et si, aujourd’hui, son objectif à travers les activités de l’agence Maya est d’aider les clubs à structurer une démarche de croissance commerciale à partir de l’exploitation de leurs canaux numériques et de la data ; son approche ne passe pas nécessairement par l’implémentation de nouveaux outils technologiques ou IT. « Au tout début de l’aventure Maya, j’ai caressé le rêve de développer une technologie capable de scaler mon approche du data sponsoring. Mais c’est bien trop tôt pour songer à un tel projet. Peut-être, à terme, un algorithme permettra de simplifier certaines tâches. Mais, aujourd’hui encore, la clé pour développer ses activités de sponsoring est avant tout humaine » résume ainsi Pierre Gautier.

« Un club fait appel à Maya quand il souhaite développer ses activités de sponsoring en exploitant la matière / les contenus qu’il produit déjà. Quand je prépare une formation, je pars toujours des actions et des contenus produits par le club. Je suis là pour mettre en place la méthodologie pour l’aider à les monétiser. Je délivre surtout des process et de la connaissance et non des outils technologiques en tant que tels » nous précise ainsi Pierre Gautier. Des process qui éclairent la vision et fluidifient les opérations, permettant aux clubs d’activer de nouveaux droits. Auprès des clubs accompagnés, Maya joue un véritable rôle de trait d’union, à la fois en interne – avec des services communication et commercial ne parlant pas toujours le même langage – mais aussi en externe pour optimiser les partenariats existants ou rencontrer de nouveaux annonceurs.. Bien que Maya ne soit pas un apporteur d’affaires au sens strict du terme, l’agence peut tout de même être amenée à accompagner les commerciaux des clubs lors de certains rendez-vous avec des sponsors.